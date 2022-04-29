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Экономика

Депутат ГД попросил Росавиацию приоритетно субсидировать перелеты в Алтайский край

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов направил письмо руководителю Росавиации с просьбой рассмотреть вопрос о субсидировании перелетов на Алтай, сообщает ТАСС.

Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
CC0

«Направил письмо руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько с просьбой приоритетно рассмотреть поддержку основных перелетов по направлению Алтайского края. Поддержка и развитие туристической деятельности, а также доступность перелетов для жителей региона — одни из приоритетных направлений развития Алтая. С учетом среднего дохода населения для жителей региона цена билетов является невероятно высокой», — рассказал Бессарабов.

Он подчеркнул, что развитие авиационных перевозок и реконструкция инфраструктуры аэродромов — это часть народной программы «Единой России», с которой партия шла на думские выборы в 2021 году.

Напомним, программа предполагает субсидирование перелетов и выделение дополнительных средств на развитие гражданского авиастроения.

Ранее сообщили, что правительство РФ выделит субсидии российским авиакомпаниям в размере 100 млрд рублей, чтобы частично компенсировать расходы на полеты внутри страны.

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