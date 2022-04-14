14 апреля
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Экономика

Кабмин выделит из резервного фонда субсидии российским авиакомпаниям

Правительство РФ на заседании 14 апреля рассмотрит вопрос о предоставлении субсидий российским авиакомпаниям, которые лишились доходов из-за санкций, сообщается на сайте кабмина.

В самолете.
В самолете.
СС0

Средства на планируют направить Росавиации из резервного фонда правительства.

Субсидии призваны помочь в возмещении недополученных доходов авиакомпаний, «образовавшихся вследствие расторжения договоров перевозки с пассажирами в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления», отмечает кабмин.

Правительство также планирует частично компенсировать операционные расходы российских аэропортов юга и центральной части РФ за период действия временного ограничения полетов, пишет bfm.ru.

Между тем в России запустили в серийное производство самолеты советской разработки.

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