8 апреля
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Экономика

В России запустили в серийное производство самолеты советской разработки. Авиапарк и «борт № 1»

В России запущены в серийное производство самолеты Ту-214, увеличиваются также темпы производства Ил-96, вырастут объемы выпуска и у Ил-76. Все эти самолеты советской разработки.

Борт №1.
Борт №1.
www.uacrussia.ru

Магистральные Ту-214 уже запущены в производство, в программе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — 20 самолетов на ближайшие несколько лет. Конкретных сроков корпорация не приводит.

Увеличиваются темпы производства Ил-96 из-за интереса со стороны ряда компаний, вырастут объемы выпуска и у Ил-76, заявил ТАСС глава ОАК Юрий Слюсарь.

Все эти самолеты советской разработки, выпускались с 1970—1980-х годов.

Ту-214 — это модификация среднемагистрального Ту-204, Ил-96 — уже первый дальнемагистральный самолет с полетом на 9 тыс. километров.

Ил-76 — тяжелый военный транспортник.

Последние годы все они производились в единичном количестве.

Сборка

Сборка «ильюшиных» и «туполевых» не должна вызывать затруднений — производятся они на стапелях, это чуть ли не единственные линейки самолетов, где на первом плане будет кадровая проблема, а не нехватка комплектующих.

Однако советские образцы сильно проигрывают современным по качествам эксплуатации — они просто устарели.

Сформированный пул

Между тем Минтранс сформировал пул самолетов, которые смогут летать за границу — тех, которые не арестуют. В списке 193 самолета, указывает РИА Новости.

«Большинство самолетов в этом списке — это Superjet — 148 штук. Они имеют ограниченную дальность полета и летают в сопредельные государства: Турцию, Казахстан и так далее. В Азербайджан летает Utair, в Иран запускаются рейсы «Аэрофлота», — рассказывает авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

Авиапарк

Таким полусоветским будет российский авиапарк в ближайшей перспективе. Советские проекты возрождаются, современные — буксуют.

Sukhoi Superjet дорабатывается, серийное производство МС-21 перенесли — до конца года выпустят два самолета — исходя из того, что успели закупить четыре двигателя. Первый серийный МС-21 будет выпущен в 2022 году с американским двигателем, но российским крылом.

Остальные МС-21 будут на российских движках ПД-14, и «Ростех» обещает в лучшем случае начать выпуск к 2024 году, передавал ТАСС.

Самолеты региональной авиации «Байкал», Л-410, «Ладога» и Ил-114 выведут в серийное производство.

«Воздушная резиденция» президента

В июле 2016 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в эксплуатацию ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента РФ новый самолет Ил-96−300 производства ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

В самолете есть существенные новшества — усовершенствованная система защиты от внешних угроз, пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий выполнение всех требований норм летной годности, включая международные.

Самолет является рабочим кабинетом и мобильным центром управления государством.

Ил-96 — «борт № 1» в России, на котором летает глава государства.

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