Пилоты рассказали, что посадили «борт № 1» с Путиным практически «на ощупь»

Из-за густого тумана самолет с президентом РФ Владимиром Путиным пришлось сажать в Бишкеке почти «на ощупь», рассказали пилоты президентского самолета в программе «Москва.Кремль.Путин».

Летчики поделились, что перед посадкой погода менялась «каждые 10 минут», а во время снижения лайнера условия стали хуже. Решение сажать судно в такую погоду рискованным не было.

«Произвели нормальную посадку, без всякого риска», —сообщил один из пилотов.

И отметил, что часть маршрута пришлось контролировать через ноутбук из-за плохой видимости в аэропорту, передают «Дни.ру».

Путин прибыл в Киргизию 28 ноября для участия в заседании глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), напоминает телеканал 360. В ходе встречи лидеры обсудили вопрос укрепления границы Таджикистана с Афганистаном, пишет ura.ru.

«Воздушная резиденция» президента

В июле 2016 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала в эксплуатацию ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента РФ новый самолет Ил-96−300 производства ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

В самолете есть существенные новшества — усовершенствованная система защиты от внешних угроз, пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий выполнение всех требований норм летной годности, включая международные.

Самолет является рабочим кабинетом и мобильным центром управления государством.

Ил-96 — «борт № 1» в России, на котором летает глава государства.