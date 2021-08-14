Депутат Госдумы предложил не отдавать Москве деньги регионов

Щапов напомнил, что деньги аккумулируют в федеральном бюджете и только потом распределяют на текущие расходы, крупные объекты и поддержку регионам.

«Нужно как можно больше средств оставлять регионам и муниципалитетам. На местах лучше понимают, куда их потратить. Еще 10 лет назад регионам оставалось 60% доходов, сейчас меньше 45%. Нужно, как минимум, вернуть соотношение на старые уровни. А лучше сделать 70% на 30%", — предложил депутат.