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Экономика

Депутат Госдумы предложил не отдавать Москве деньги регионов

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил URA.RU, что большая часть налогов должна оставаться в регионах.

Москва. «Москва-Сити»
Москва. «Москва-Сити»
СС0

Щапов напомнил, что деньги аккумулируют в федеральном бюджете и только потом распределяют на текущие расходы, крупные объекты и поддержку регионам.

«Нужно как можно больше средств оставлять регионам и муниципалитетам. На местах лучше понимают, куда их потратить. Еще 10 лет назад регионам оставалось 60% доходов, сейчас меньше 45%. Нужно, как минимум, вернуть соотношение на старые уровни. А лучше сделать 70% на 30%", — предложил депутат.

Он также подчеркнул, что большую часть налоговых поступлений из регионов на федеральном уровне расходуют неэффективно.

«Жители удаленных поселков эти деньги не видят. У них возникает ощущение, что жизнь где-то там, в Москве, а все, что вокруг них — умирает», — пояснил парламентарий.

В пример Щапов привел ситуацию с 1 трлн неизрасходованных рублей, которые по инвестиционной программе планировали потратить на возведение и реконструкцию объектов.

Ранее другой депутат ГД рассказал про жирующую Москву, которой невыгодны самодостаточные регионы — ведь это оставит столицу без кормушки.

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