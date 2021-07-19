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Политика

Миллиардер-единоросс рассказал про жирующую Москву, разную нечисть и «поганцев из партии»

Депутат Госдумы Александр Ильтяков, возглавивший курганское реготделение «Единой России», рассказал в интервью Znak.com о кризисе власти, предательстве элит, слабости и глупости народа.

Москва. «Москва-Сити»
Москва. «Москва-Сити»
СС0

Ильтяков отметил, что если сейчас сделать регионы самодостаточными, то это, по сути, оставит Москву без кормушки.

«И тогда Москве тоже придется выживать, тоже начать работать и отпустить все финансовые пути. Сегодня 90% финансов у нас сосредоточены в Москве. Она живет хорошо, а все остальные регионы бедствуют. Потому что все налоги там, федеральный бюджет там. О какой самодостаточности регионов может идти речь, если они все в зависимости и не могут самостоятельно решить своих проблем. Не могут построить больницы, школы», — возмутился депутат.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин желает сделать макрорегионы самодостаточными, но этого сделать не получается, потому что «у нас советская ментальность и демократический строй».

По словам Ильтякова, сегодня в «Единой России» много людей, которых необходимо «ловить, сажать и гнать метлой».

При этом, по мнению депутата, не стоит думать об имиджевых последствиях для партии, в случае если посадить слишком много единороссов с сомнительным поведением.

Метла, дворник.
Метла, дворник.
CC0

«Плевать. Эти люди — идиоты. Но это не только в „Единой России“. Такая сволочь сидит во всех партиях. И для меня это дико», — отметил Ильтяков.

Он также рассказал про представителей сексуальных меньшинств среди депутатского корпуса.

«Нечисть есть, но утвердительно ни про кого не могу сказать. Не имею права! Только если начнут пропагандировать <…> Что за поведение? Мы зачем эти законы принимаем? Которые вы сами потом нарушаете», — напомнил депутат про законы, направленные против ЛГБТ.

Вспомнил Ильтяков и про бронзовый памятник Путину, который в 2018 году передумали устанавливать в центре монумента «Служение Отечеству» в селе Частоозерье Курганской области.

«Памятник будет, Владимир Владимирович уйдет», — заявил депутат.

Кстати, памятник ранее хранился в гараже мясокомбината «Велес», принадлежащего семье депутата Ильтякова. Где сейчас находится скульптура, парламентарий не уточнил.

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