Депутат Госдумы предложил уравнять зарплаты чиновников со средней по России

По его мнению, это станет хорошим подарком для россиян под Новый год.
«А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать, — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», — сказал Нилов.
Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву ввести правила поведения на корпоративах для представителей власти, а также усилить контроль за расходованием бюджета на праздники для чиновников.
Свое предложение депутат аргументировал тем, что некоторые госслужащие после таких мероприятий выкладывают в соцсети фото и видео, которые потом сказываются на имидже власти.