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30 декабря
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Экономика

Депутат Госдумы предложил уравнять зарплаты чиновников со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплату депутатов со средней по стране, пишут РИА Новости.

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СС0

По его мнению, это станет хорошим подарком для россиян под Новый год.

«А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать, — это надо оставить на потом. Надо думать о главном», — сказал Нилов.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву ввести правила поведения на корпоративах для представителей власти, а также усилить контроль за расходованием бюджета на праздники для чиновников.

Свое предложение депутат аргументировал тем, что некоторые госслужащие после таких мероприятий выкладывают в соцсети фото и видео, которые потом сказываются на имидже власти.

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