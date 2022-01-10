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Экономика

Депутат Госдумы заявил о потере миллиона рублей в год каждым россиянином

В Госдуме оценили потери России от теневой экономики в триллионы рублей.

Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги.
СС0

Количество выпадающих из бюджета доходов посчитал депутат от КПРФ Николай Арефьев, пишет Regnum.

«Мы теряем 136 трлн рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на все население нашей страны, вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год», — рассказал политик.

Он посчитал, что 136 трлн рублей проходят мимо бюджета, а значит, не создают богатства для граждан России.

«На эти деньги можно сделать бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, можно построить недостающие школы и дворцы культуры, но нам говорят: это популизм, не надо этого делать. А надо грабить и вывозить, грабить и вывозить. Вот это и есть сегодняшняя экономическая политика и благосостояние», — оценил депутат.

Реакцию парламентария вызвали опубликованные данные Международного валютного фонда (МВФ) о том, что размер теневого рынка в России составляет 38% от ВВП, пишет Lenta.ru.

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