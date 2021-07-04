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Экономика

ФНС объявила о завершении реформы в сфере онлайн-касс

Федеральная налоговая служба сообщила, что 1 июля завершился финальный этап перехода бизнеса на онлайн-кассы. В фискальном ведомстве удовлетворены результатами реформы.

Онлайн-касса МТС.
Онлайн-касса МТС.
Пресс-служба МТС.

Переход на контрольно-кассовую технику нового поколения стартовал в России в 2017 году. Тогда ФНС декларировала постепенный перевод бизнеса в онлайн-кассы.

Цель и задачи реформы были абсолютно прагматичными — повысить прозрачность соверешения торговых и иных операций, сократить теневой сектор экономики, повысить фискальность учетных операций. Реформу курировал нынешний премьер-министра, а тогда глава ФНС Михаил Мишустин.

В итоге к 1 июля 2021 года около 1,5 млн российских налогоплательщиков установили у себя 3,5 млн зарегистрированных онлайн-касс.

«Сегодня в сутки в среднем по стране выбивается 200 млн чеков», — рассказали в ФНС России.

Дополнительную отсрочку в применении ККТ до 1 июля 2021 года имели индивидуальные предприниматели без наемных работников по трудовым договорам, работающие в сфере услуг или продающие товары собственного производства. У них было два года, чтобы решить вопрос с применением онлайн-кассы. Теперь отсрочка завершилась.

В ФНС считают, что реформа дала много полезного. Например, сократилась кассовая отчетность организаций, регистрация кассы занимает сегодня всего лишь 10 минут, а налоговые органы отказались от дополнительных кассовых проверок.

С другой стороны, онлайн-кассы обеспечивают новый уровень защиты прав потребителя за счет перехода на цифровые чеки. Их можно получать и хранить в электронном виде, а также проверять с помощью мобильного приложения ФНС России «Проверка чеков».

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