Под лупу алтайских налоговиков попало более 200 кафе, столовых и баров с признаками сокрытия выручки

В начале года управление ФНС по Алтайскому краю объявило о начале масштабной кампании по борьбе с теневыми доходами в сфере ярмарок, общепита и торговли.

«Наша задача-сделать эту среду такой, чтобы неконкурентное преимущество в виде непробития чеков, не контроля выручки не было использовано. Чтобы все находились в абсолютно равных условиях», — объяснил Юрий Куриленко, руководитель управления ФНС.

И вот теперь подведены итоги первого отраслевого проекта «Общепит». Рисковать стали меньше. Количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми органами к группе риска при применении кассовой техники, снизилось более чем в два раза.

Юрий Куриленко , руководитель УФНС по Алтайскому краю. Altairegion22.ru

Как проходила проверка

В группу с высоким риском попали, в частности, предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т.д. Таким участникам рынка в личные кабинеты контрольно-кассовой техники направили уведомления о рисках нарушения законодательства.

По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы. На втором этапе налоговики проверят тех предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей риска.

В настоящее время налоговые органы края ведут работу в отношении 216 налогоплательщиков, оказывающих услуги в сфере общественного питания на территории региона, в деятельности которых усматриваются признаки неполного отражения выручки", — сказала Ольга Ефремова начальник контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю.