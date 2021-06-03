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Экономика

В Алтайском крае массово уволят налоговиков

Более 350 сотрудников намерены сократить подразделения налоговой службы в пяти городах и нескольких районах Алтайского края, пишет ТАСС со ссылкой на краевое управление по труду и занятости населения.

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru

Всего службы занятости края уведомили о планируемом высвобождении 1,3 тыс. сотрудников в ближайшие месяцы.

Больше всего, 357 человек — это работники налоговых инспекций Барнаула, Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода, Бийска, Павловского и других районов. Их ждут сокращения в июне-июле.

Подчеркивается, что работодатель в большинстве случаев фактически трудоустраивает тех же работников на новые рабочие места.

«То есть на деле происходят организационно-штатные мероприятия, оптимизация, реструктуризация. Как правило, массового высвобождения не происходит», — отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что в алтайских селах закрываются привычные налоговые. Altapress.ru разбирался в новшествах, грядущих в налоговой инспекции.

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