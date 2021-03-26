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Жизнь

В алтайских селах закрываются привычные налоговые

Межрайонная ИФНС России № 6 закрывает территориально-обособленные рабочие места в трех селах. Это связано с оптимизацией налоговых органов и передачей некоторых функций в филиалы МФЦ по Алтайскому краю.

МФЦ "Мои документы".
МФЦ "Мои документы".
nalog.ru

ТОРМ уже закрылись в селах Крутиха и Панкрушиха, а с 5 апреля — в Баево.

«В связи с оптимизацией налоговых органов с апреля 2021 года в большинстве районов края закрываются территориальные рабочие места налоговых инспекций. Однако их жители смогут получать необходимые налоговые услуги в многофункциональных центрах „Мои документы“», — говорится на сайте налоговой службы.

Жителей районов отправляют в ближайшее отделение МФЦ, а также на сайт ФНС, где действует более 60 интерактивных сервисов, значительно упрощающих взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами.

С 5 апреля в 40 районах края количество налоговых услуг в МФЦ возрастет до 15. Добавится, например, возможность направлять заявления на льготы по имущественным налогам, запрашивать уведомление на уплату налогов, передавать декларации и так далее.

В периоды декларационной и имущественной кампании предусмотрена работа выездных налоговых офисов инспекций, отметили в ведомстве.

Ранее altapress.ru подробно писал о новшествах, грядущих в налоговой инспекции.

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