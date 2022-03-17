Депутат объяснил, от чего будет зависеть размер повышения пенсий и пособий

«Очень сложно понять, какая сейчас реальная инфляция, пока происходит „бурление“ на рынке. Поэтому правительству следует определить реальную инфляцию и искать источник финансирования. Понятно, что будут расходы федерального бюджета, у нас есть подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния, что позволит это реализовать», — сказал он.
Нилов добавил — для индексации социальных выплат необходимо изменить формулу расчета коэффициента инфляции, пишет Газета.Ru.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал увеличить размер МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.
Он поручил правительству РФ рассчитать точные параметры такого повышения.