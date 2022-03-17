17 марта
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Экономика

Депутат объяснил, от чего будет зависеть размер повышения пенсий и пособий

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что размер индексации пенсий и пособий в России будет зависеть от индекса реальной инфляции, сообщает РИА «Новости».

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

«Очень сложно понять, какая сейчас реальная инфляция, пока происходит „бурление“ на рынке. Поэтому правительству следует определить реальную инфляцию и искать источник финансирования. Понятно, что будут расходы федерального бюджета, у нас есть подушка безопасности в виде Фонда национального благосостояния, что позволит это реализовать», — сказал он.

Нилов добавил — для индексации социальных выплат необходимо изменить формулу расчета коэффициента инфляции, пишет Газета.Ru.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал увеличить размер МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.

Он поручил правительству РФ рассчитать точные параметры такого повышения.

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