Путин пообещал увеличить пенсии, МРОТ и соцвыплаты

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — сказал российский лидер.
Он подчеркнул — даже в текущей непростой ситуации по итогам года необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства, назвав это вполне реализуемыми задачами.
«Я прошу правительство и регионы сконцентрироваться на этой задаче», — сказал Путин.
Президент добавил, что задача носит не только экономический характер, но также «является вопросом социальной справедливости», пишет bfm.ru.
Также глава государства поручил правительству в короткие сроки проанализировать эффективность мер поддержки потерявших работу людей.
Ранее в Пенсионном фонде России опровергли распространяемую в соцсетях информацию о мартовской выплате на детей.