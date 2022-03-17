17 марта
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Экономика

Путин пообещал увеличить пенсии, МРОТ и соцвыплаты

Власти РФ в ближайшее время увеличат МРОТ, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все соцвыплаты и пенсии, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке регионов, передает ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул — даже в текущей непростой ситуации по итогам года необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства, назвав это вполне реализуемыми задачами.

«Я прошу правительство и регионы сконцентрироваться на этой задаче», — сказал Путин.

Президент добавил, что задача носит не только экономический характер, но также «является вопросом социальной справедливости», пишет bfm.ru.

Также глава государства поручил правительству в короткие сроки проанализировать эффективность мер поддержки потерявших работу людей.

Ранее в Пенсионном фонде России опровергли распространяемую в соцсетях информацию о мартовской выплате на детей.

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