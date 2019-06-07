«Спасибо партии за это». Депутат оценил рекордный бюджет Барнаула-2018

Объем доходов и расходов бюджета Барнаула за 2018 год достиг почти 13 млрд рублей, такого у города еще не было. Об этом сообщили на заседании думы 5 июня в ходе обсуждения отчета о его исполнении. Давая оценку исполнению бюджета замруководителя фракции Единая Россия" счел важным отметить, что рост доходной части — заслуга не города, а партии и вышестоящих бюджетов.

Доходы превысили расходы

Бюджет краевой столицы за прошлый год действительно намного больше всех предыдущих. К примеру, в благоприятном 2014 году (времени губернаторских выборов и повышенных поступлений из вышестоящих бюджетов) он составлял 10,6−10,8 млрд.

А в 2018-м в бюджет поступило уже 12,985 млрд рублей. И это примерно на 1,1 млрд рублей (то есть на 9,3%) больше, чем в 2017-м.

На 8,9% возросли и расходы бюджета. Они составили 12,94 млрд рублей, рассказала Надежда Тиньгаева, председатель городского комитета по финансам, налогам и кредитной политике. Более того, доходы превысили расходы на 38,5 млн рублей — бюджет-2018 свели с профицитом.

«У Барнаула никогда не было таких огромных бюджетов, и обычно бюджет дефицитный», — констатировал Евгений Носенко, замруководителя фракции «Единая России» в БГД.

Надежда Тиньгаева , председатель комитета по финансам , налоговой и кредитной политике Барнаула. БГД.

Два источника роста

У этого бюджетного рекорда два источника — рост собственных доходов и увеличение поступлений «сверху».

Первые увеличились на 6,7% до 6,87 млрд рублей. По словам Надежды Тиньгаевой, больше заплатили граждане со своих доходов (НДФЛ) и предприниматели на упрощенной системе налогообложения. Увеличились и доходы от продажи права аренды муниципальной земли, пояснила Надежда Тиньгаева.

«В прошлом году городская инвестиционная комиссия, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности по-новому организовали работу сопровождения инвесторов, начиная с самого сложного этапа — поиска земельного участка. В декабре с торгов „ушли“ четыре перспективных земельных участка. В условиях конкурентной борьбы общая стоимость права аренды этих участков выросла с 5,5 млн рублей в год до 21,6 млн рублей», — ранее, на публичных слушаниях по бюджету, рассказывал депутат Юрий Ряполов.

Но со вторым источником городу «повезло» все же больше. Объем межбюджетных трансфертов увеличился в 2018 году на 15,2%. На решение вопросов местного значения из федерального и краевого бюджетов в Барнаул поступило 2,4 млрд — и это на 20% больше, чем годом раньше.

Депутат БГД от «Единой России» Евгений Носенко. www. duma-barnaul.ru

Это не заслуга города

И вот об этом динамичном росте поступлений «сверху» по каким-то причинам решил напомнить Евгений Носенко.

«Давайте быть честными: это не заслуги города, это заслуги партии, заслуги вышестоящих бюджетов. Мы реализуем партийные проекты „Единой России“, национальные проекты по дорогам, школам, комфортной городской среде, зарплатной поддержке. Давайте помнить, что наши собственные доходы — чуть меньше 7 млрд рублей, остальное — субсидии из вышестоящих бюджетов, в том числе около 2 млрд рублей — средства партии для реализации проектов», — сказал единоросс.

С этими фактами спорить никто, конечно, не стал.

Депутаты БГД от «СР» и КПРФ. www. duma-barnaul.ru

Как появился профицит

Между тем, на заседании прокомментировали и достаточно неожиданное появление профицита. Евгений Носенко напомнил, что в последний раз доходы превысили расходы в 2014 году (тогда профицит составил 133 млн рублей).

Но объяснение нынешнего профицита оказалось простым. Крупная сумма пришла «сверху» незадолго до Нового года, и депутаты не успели подправить бюджет.

«Субсидия на повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы поступила в начале декабря. Средства, которые поступили, ранее не были нами запланированы. Данные остатки перешли на 2019 год», — рассказала Надежда Тиньгаева.

Журналисты попытались узнать, на какие конкретные цели пойдет «излишек». Но развернутого ответа пока не получили. Евгений Носенко лишь заверил, что направлены они будут на социально значимые нужды — возможно, на выплату компенсаций потребителям поставщиков тепла с высокими тарифами.

В этом году, вопреки обыкновению, депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета почти без дискуссий о нем. 30 из 34 народных избранников проголосовали за.

Пять фактов о бюджете-2018

На 20% к уровню 2017 года увеличился фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы в Барнауле.

Бюджет удалось исполнить без привлечения кредитов.

1,1 млрд рублей получено за аренду земли , право на аренду , продажу , уплату налогов на землю с организаций и физических лиц. Это примерно шестая часть собственных доходов.

право на аренду продажу уплату налогов на землю с организаций и физических лиц. Это примерно шестая часть собственных доходов. 9,255 млрд рублей составили расходы по вопросам местного значения

3,69 млрд рублей направили на исполнение государственных полномочий.

Итоги исполнения бюджета за предыдущий год депутаты Барнаульской гордумы традиционно подводят летом — после публичных слушаний, прошедших 21 мая.