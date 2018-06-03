Депутаты добавили в бюджет Барнаула 1 миллиард рублей

Депутаты Барнаульской гордумы увеличили городской бюджет на 2018 года по доходам более чем на 1 млрд рублей. Увеличение стало возможным за счет межбюджетных трансфертов. При этом депутаты полагали, что есть возможность увеличить и собственные доходы бюджета Барнаула.
За счет межбюджетных трансфертов доход бюджета Барнаула увеличение сразу на 1,028 млрд рублей, депутаты проголосовали за это единогласно.
Как пояснила Надежда Тиньгаева, председатель бюджетного комитета мэрии, открыты дополнительные ассигнования на федеральный проект "Безопасные и качественные дороги" (добавят 759,9 млн рублей), строительство школ (169,3 млн), капремонт жилья — 5,3 млн рублей, реконструкцию ливневки — 50 млн рублей, оздоровление детей — 10 млн рублей.
В целом доходы бюджета-2018 составят 11 млрд 453 млн рублей (в том числе 5 млрд — из краевого бюджета), расходы — 12 млрд 79 млн рублей. Дефицит - 626,7 млн, что не превышает уровня, установленного Бюджетным кодексом РФ.
Один из депутатов поставил вопрос о повышении собственных доходов бюджета за счет сборов от установки рекламных конструкций.
"Инструментов, полностью понятных и предпринимателям, и администрации пока не сложилось. Если выработать порядок работы, то собственные доходы от размещения рекламных конструкций могут возрасти до 200 млн рублей", — сказал депутат.
Надежда Тиньгаева с подходом согласилась: цели и задачи поставлены верно, работа над этим идет, но вопрос сложный и на его проработку требуется время.
Справка
Доходы бюджета Барнаула за 2017 год составили 11,878 млрд рублей, расходы 11,887 млрд, дефицит — всего 8,9 млн рублей.
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