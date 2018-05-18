Владельцам липовых недостроев в Барнауле могут в три раза повысить ставку налога на землю

За кого взялись?

Администрация города выявила 769 земельных участков (куплены до 1 января 2015 года), где владельцы построили дома, но не зарегистрировали их, сообщила пресс-служба гордумы. Их собственники платят земельный налог по льготной ставке в 0,1%. Налоговый кодекс, сообщила депутат гордумы Оксана Молодых, позволяет повышать ее до 0,3%.

Юрий Ряполов,

заместитель председателя комитета по налогам, бюджету и финансам гордумы:

— В Барнауле много не сданного официально жилья. Люди построили дома, живут в них, но не оформляют право собственности. Соответственно, не платят налог на имущество — один из ключевых источников дохода бюджета города. Наше решение — повысить ставку с 0,1% до 0,3% — должно стимулировать их регистрировать недвижимость. Как только они это сделают, ставка вновь станет 0,1%.

Депутаты объясняют: власти города устанавливали период, когда зарегистрировать такое жилье было намного проще - гражданам компенсировались затраты на оформление права собственности, процедура была ускоренной. Но многие этой возможностью не воспользовались.

Юрий Ряполов,

заместитель председателя комитета по налогам, бюджету и финансам гордумы:

— Пряник мы давали. Кто-то им воспользовался — спасибо им. А кто-то начихал. К ним пора и кнут применить.

Когда могут ввести изменения?

Депутаты собираются рассмотреть этот вопрос на августовской сессии. Если решение примут, то оно вступит в силу с 1 января 2019 года.

Сколько платят сейчас?

Суммы выплат по земельному налогу у граждан очень разнятся, поскольку их размер зависит от кадастровой стоимости участка. А она даже в разных районах города значительно разнится. По данным регионального управления налоговой службы, среди физлиц минимальный платеж в 2017 году составил 15 рублей, а максимальный - 935 тысяч. Но последний, скорее всего, был начислен индивидуальному предпринимателю, в собственности которого большие, например, складские площади.

Какие риски?

По словам Юрия Ряполова, есть вероятность, что под действие решения попадут и люди, которые действительно еще не достроили жилье.

Срок, указанный в инициативе — до 1 января 2015 года — призван в том числе избежать этого риска: три года считается достаточным временем, чтобы построить дом. К тому же, пояснили депутатам на заседании комитета, сейчас земельные участки под строительство предоставляются, как правило, на аукционе и на время строительства — в аренду. Однако, считает Ряполов, риски все равно сохраняются.

Факт

Всего в Барнауле в 2017 году физлица заплатили 151 млн рублей земельного налога. Это 22% от общей суммы, собранной по краю.