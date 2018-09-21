Депутаты Госдумы одобрили конфискацию денег у коррупционеров в пользу ПФР

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, по которому конфискованные у коррупционеров средства будут направляться в Пенсионный фонд России (ПФР), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В ПФР пойдут не только конфискованные по коррупционным делам средства, но и деньги, полученные от распоряжения конфискованным имуществом или его продажи, говорится в пояснительной записке к документу. Закон, если его примут, начнет действовать с 1 января 2019 года.

«Мы обратились в казначейство с просьбой дать какой‑то прогноз, сколько это финансово. Казначейство высказало предположение, что это 1,8 млрд руб.», — сказал первый заместитель руководителя фракции единороссов Андрей Исаев.

Направлять средства коррупционеров в ПФР предложила «Единая Россия», пишет «Коммерсантъ». Законопроект был внесен в Госдуму в пакете с поправками к пенсионной реформе. В «Единой России» пояснили, что это только первый проект поправок.