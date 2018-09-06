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«ЕР» предложила пополнить Пенсионный фонд за счёт коррупционеров

«Единая Россия» предложила направлять изъятые в рамках дел о коррупции средства в Пенсионный фонд, сообщает «Медуза» со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Законопроект внесён на рассмотрение Госдумы.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова

Андрей Турчак добавил, что за последние шесть лет в федеральный бюджет поступило уже более 1,2 миллиарда рублей «от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности».

Помимо этого предложения, по информации ТАСС, в новый законопроект внесены поправки Владимира Путина: досрочное установление страховой пенсии для людей с большим трудовым стажем и сохранение сроков назначения накопительной пенсии (как и сегодня, с 60 и 55 лет) тем гражданам, которые участвовали в ее формировании. В «Единой России» поясняют, что это только первый проект поправок.

Напомним, 29 августа Владимир Путин выступил с получасовым телеобращением, в котором сообщил о решении несколько смягчить пенсионную реформу. Так, он предложил увеличить для женщин возраст выхода на пенсию до 60 лет (а не до 63), дать право многодетным матерям на досрочный выход на пенсию и ввести уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

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