«Давайте не поддаваться эмоциям»: алтайский глава высказался о пенсионной реформе

Глава Республики Алтай Александр Бердников рассказал, что предложения регионов по изменению пенсионного законодательства были услышаны. По его словам, Владимир Путин максимально смягчил первоначальный вариант изменений в пенсионной системе. Комментарий Бердникова разместили на сайте правительства Республики Алтай.

Александр Бердников отметил, что предложения от жителей региона учли в обращении главы государства. По словам главы, для Республики Алтай особенно важно, что сохраняется возраст выхода на пенсию представителей коренных малочисленных народов.

«Горный Алтай относится к числу субъектов, где расположены места компактного проживания коренных малочисленных народов. Это наши люди, которые живут подчас в непростых, а порой крайне тяжелых условиях, и им необходима дополнительная поддержка», — отмечает глава Республики Алтай.

Также Александр Бердников среди важных решений отметил и смягчение условий законопроекта для женщин. По его словам, решение президента сохранить возраст выхода на пенсию для мам с пятью и более детьми — определенный стимулом к повышению рождаемости.

Президент максимально смягчил первоначальный вариант законопроекта, взял на себя личную ответственность и призвал всех нас понять и поддержать предлагаемые изменения. Поэтому давайте не поддаваться эмоциям, не идти на поводу у политиканов, а в первую очередь руководствоваться здравым смыслом и с пониманием относиться к изменениям, от которых зависит будущее страны, — резюмировал Александр Бердников.

Напомним, 29 августа Владимир Путин полчаса рассказывал россиянам по телевидению о своем видении пенсионной реформы в стране. В этом обращении к гражданам президент сообщил, что решил несколько смягчить реформу, но полностью от нее отказываться не собирается. Так, например, для женщин предлагается сделать послабление — возраст выхода на пенсию опускается с 63 до 60 лет вместо 55, как сейчас.