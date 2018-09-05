Депутаты подготовили законопроект о повышении зарплат учителей

Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, который предлагает установить российским педагогам базовую ставку в размере не менее двух минимальных заработных плат по региону, сообщает РИА Новости.

«Смысл законопроекта следующий: базовая ставка педагогического работника должна быть не ниже двух минимальных заработных плат по региону Российской Федерации. Для того чтобы учитель не должен был работать на две ставки, а мог бы работать на одну или чуть больше и при этом иметь достойный уровень жизни», — рассказал один из авторов инициативы зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Смолин также привел данные исследования, проведенного Центром экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ЦЭНО РАНХиГС), которое показало, что уровень нагрузки у учителей остается высоким. Более 60% респондентов работают более чем на одну ставку, и это на 4,7% больше по сравнению с прошлым учебным годом. С 2014 года выросла доля учителей, работающих на две ставки, — с 7,13% до 13,8%.

«Мы полагаем, что такая ситуация не может не сказаться на качестве образования. Учитель, который работает на полторы ставки, а тем более на две ставки, не дает ученику то, что должен бы был давать при нормальных условиях труда», — сказал депутат.

Законопроект будет внесен в ближайшее время.

Данные профсоюза

По данным профсоюза «Учитель», подавляющее большинство преподавателей либо работают на две ставки, либо являются совместителями. Так, в Бийском государственном колледже рядовые педагоги получают 3386 рублей за ставку, высшей категорией — 5656 рублей. Каждый год из учреждения увольняется множество учителей.

Altapress.ru писал, что реальная зарплата алтайских учителей опустилась до уровня 2012 года. Дело в том, что Алтайский край остается одним из немногих регионов России, где для педагогов действует подушевая система оплаты.

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