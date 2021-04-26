Депутаты в жестких спорах отклонили предложение сразу погасить многомиллиардный долг Барнаула

Острее, чем обычно, обсудили депутаты БГД вопрос о многомиллиардном долге Барнаула по судебным искам на сессии 23 апреля. Коммунистка Елена Хрусталева, комментируя ситуацию, потребовала «прекратить этот фарс». В ответ ее коллега-единоросс предложил избирателям крепко подумать над тем, чего добиваются коммунисты.

Изъять невозможно

Вопрос о том, что делать с гигантским долгом города по судебным решениям, депутаты решают каждый год по уже отработанному сценарию.

Мэрия готовит и выносит на голосование предложение — внести поправки в бюджет и отдать на погашение всю необходимую сумму. Ведь решения судов надо исполнять.

Депутаты предложение по традиции отклоняют. Ведь исполнить их сразу невозможно: долг по исполнительным листам достиг 6,672 млрд, тогда как собственные доходы бюджета города составили 7,5 млрд, а весь бюджет с трансфертами — около 15 млрд.

И если 6,7 млрд пустить на исполнение судебных решений, в городе наступит коллапс.

Галина Буевич. www. duma-barnaul.ru

«Всю полноту ответственности мы понимаем. Но изъять эту сумму у города не представляется возможным», — объясняет Галина Буевич, председатель Барнаульской гордумы.

13 млн рублей — такую сумму ежегодно выплачивает бюджет Барнаула за неисполнение судебных решений.

Законов много — денег мало

Между тем, барнаульцы и надзорные органы продолжают требовать в судах исполнения законов и нередко выигрывают. В 2020 году городу предъявлено без малого 600 новых исполлистов на 793 млн рублей. Хороших законов у нас много — только вот денег мало.

«Все решения судов о взыскании денежных средств город исполняет своевременно. Проблема — в исполнении судебных решений нематериального характера или организации работ», — сообщила Надежа Тиньгаева, председатель бюджетного комитета администрации.

Надежда Тиньгаева. www. duma-barnaul.ru

В 2020 году на исполнение решений город направил 385,7 млн рублей. Но общий долг не только не уменьшился — за 2020 год он возрос на 484,6 млн рублей, подросло и количество исполлистов — со 194 до 199.

Если мы будем двигаться дальше такими темпами, то эти долги не будут погашены никогда", — возмутилась депутат из фракции КПРФ Елена Хрусталева.

Но комментарии Хрусталевой все же чуть позже.

Путепровод на проспекте Ленина в Барнауле скриншот с «Яндекс.Панорамы».

Иск о путепроводе

Резкий, почти на 8%, рост долга в 2020 году Надежда Тиньгаева объяснила появлением нового исполлиста (о реконструкции путепроводов через железнодорожные пути по проспекту Ленина) и увеличением объема и стоимости работ.

Иск о путепроводе подала прокуратура в 2018 году. Из решения суда, с которым ознакомился altapress.ru, видно: ни малейшего шанса не взять на себе еще и это обязательство у мэрии не было.

Прошло обследование — эксперты сочли путепровод аварийным и заявили: нужна реконструкция. По данным Надежды Тиньгаевой, она обойдется в 460,7 млн рублей.

Участки на окраине поселка Бельмесево. vk.com/civilpatrol

Портфель невыполненных уроков

Кроме путепровода, своей очереди ждет строительство очистных сооружений. Их, по словам Галины Буевич, построили в 1960-х годах. Но в 2000 году принят новый СНИП, и вот очистные сооружения надо модернизировать.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы сточные воды были чистыми, но для этого городу надо построить 6 очистных сооружений и новую ливневую канализацию", — говорит председатель БГД.

В портфеле «невыполненных уроков» — дороги в поселке Лесной и Научном городке, коммуникации для участков, выданных многодетным семьям в Бельмесево по федеральному и краевому законам. Там нужна и газификация, и водоснабжение, и освещение, и дороги.

Вячеслав Перерядов. Altapress.ru

Динамичнее и планово

Обсуждение вопроса на сессии гордумы шло непросто. Исполнительная власть в лице Надежды Тиньгаевой заверяла, что ищет решение, и находит его.

Капремонт ул. Бриллиантовой, ливневка на Ползунова — это сделано или будет сделано по программе «Безопасные и качественные дороги», по ней же началась реконструкция моста по ул. Мамонтова.

Растут расходы на переселение людей из ветхого жилья: в 2020 году на это потратили 228,2 млн, годом раньше 135,8 млн.

Аварийный дом на ул. Гоголя , 54. ИД «Алтапресс».

«Направлены обращения в Общественную палату России, депутатам Госдумы, губернатору края», — говорит финансист.

Но такой рост долга смутил даже единороссов, обычно весьма толерантных к «недоработкам». Вячеслав Перерядов, руководитель фракции «ЕР», призвал начать исполнение «в более динамичном и плановом режиме» — ведь даже при наличии денег на выполнение понадобится более пяти лет.

Учитывая посыл президента, нам нужно рассмотреть возможность участия в инфраструктурных проектов с привлечение льготного кредитования, — сказал Перерядов.

Елена Хрусталева. Анна Зайкова , altapress.ru

«Прекратить устраивать фарс»

Но коммунист Елена Хрусталева не пожалела громких слов. Для начала она вспомнила «то далекое счастливое государство, в котором уважали труд простого человека и бесплатно давали квартиры». Это государство, по ее словам, четко выполняло свои социальные обязательства.

Чего же мы достигли за 40 лет? Больших высот? Никак нет. Что мы видим сегодня? Кладбище заводов в промышленной зоне, непривлекательность города для бизнеса и отсутствие инвестиций. И самое главное — миллиардные долги перед жителями, — заявила она.

По ее словам, народные избранники самоустраняются от решения проблемы, а долг будет продолжать копиться.

Исполнительные листы. Pixabay.com

Хорошая позиция. Простому человеку теперь и обратиться не к кому, если их народные избранники стоят не на стороне народа. Что же делать? Прекратить устраивать фарс каждый год и решать проблему. Создать комиссию, рассмотреть документы, выходить в правительство. Значит, мало выходите в правительство, значит, мало обращаетесь! Надо делать город привлекательным для бизнеса и инвестиций. И не прятаться за решениями депутатов., — заявила Хрусталева.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и депутат Иван Огнев. Анна Зайкова

«Безответственная позиция»

Громкие заявления Елены Хрусталевой коллеги встретили молчанием — что ж тут в самом деле скажешь? Отреагировал лишь Иван Огнев, единоросс и председатель комитета по законности и местному самоуправлению. Но довольно мягко.

Он сказал, что многие сегодняшние проблемы были созданы как раз в советское время. К примеру, хрущевки в Барнауле строили без циркуляционных трубопроводов — экономили, чтобы быстрее вводить жилье.

«Сегодня люди хотят комфортно жить, и это правильно. Не хотелось бы это называть наследием прошлого, но это то, с чем мы сегодня работаем. Те деньги, которые были сэкономлены при вводе жилья, аукаются нынешним поколениям», — сказал Огнев.

Позицию же Хрусталевой он вообще назвал безответственной.

«Если я правильно понимаю сегодняшнее предложение фракции КПРФ, то надо неукоснительно соблюдать судебные решения. Но как? Не оглядываясь на то, что мы остановим работу детсадов и школ? На мой взгляд, вашим избирателям стоит об этом очень крепко подумать, потому что это крайне безответственное предложение, — заявил Огнев.

Так или иначе, 31 депутат проголосовали против. Воздержались пятеро. Так что радикальных поправок в бюджет вносить и на это раз не будут, и 6,7 млрд рублей на исполнение судебных решений в этой году тоже не направят.