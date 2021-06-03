Дерипаска назвал россиян и отечественный бизнес «рабами банков»

«У нас нет рынка облигаций, если вы видите те объемы — 30 триллионов на нашу 110 триллионную экономику — это ничего. Из этих 30 триллионов ОФЗ, то есть, Минфин, половина. Еще половина — банки и нефтедобывающий сектор. Облигации нужны и ломбардный список более квалифицированный, и учет этих бумаг. Иначе мы какие-то „рабы банков“, как и физические лица — ипотека и все остальные формы кредитования — так и юридические лица», — цитирует бизнесмена РИА Новости.