3 июня
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Экономика

Дерипаска назвал россиян и отечественный бизнес «рабами банков»

Предприниматели и простые россияне являются рабами банком из-за слабого развития в стране долгового рынка, заявил на Петербургском международном экономическом форуме миллиардер Олег Дерипаска.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

«У нас нет рынка облигаций, если вы видите те объемы — 30 триллионов на нашу 110 триллионную экономику — это ничего. Из этих 30 триллионов ОФЗ, то есть, Минфин, половина. Еще половина — банки и нефтедобывающий сектор. Облигации нужны и ломбардный список более квалифицированный, и учет этих бумаг. Иначе мы какие-то „рабы банков“, как и физические лица — ипотека и все остальные формы кредитования — так и юридические лица», — цитирует бизнесмена РИА Новости.

Дерипаска уверен, что долговой рынок является первым шагом к свободе предпринимателей.

«В конце концов, мы хотим иметь прямую возможность получать доступ к капиталу», — добавил Дерипаска.

Ранее altapress.ru писал, что в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что отечественная экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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