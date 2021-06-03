Путин увидел выход российской экономики из пандемийного кризиса

«Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом», — цитирует лидера РФ ТАСС.
Он также подчеркнул, что благодаря предпринимателям стране удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся мир в 2020 году.
«И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — подчеркнул глава государства.
Он также выразил уверенность в том, что отечественная экономика выйдет на «новые рубежи».
«У меня в этом нет никакого сомнения», — резюмировал президент.
Ранее в Китае назвали того, кто может погубить Россию.