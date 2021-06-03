3 июня
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Экономика

Путин увидел выход российской экономики из пандемийного кризиса

Российская экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил президент Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Владимир Путин.
Владимир Путин.
Пресс-служба президента РФ

«Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом», — цитирует лидера РФ ТАСС.

Он также подчеркнул, что благодаря предпринимателям стране удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся мир в 2020 году.

«И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — подчеркнул глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что отечественная экономика выйдет на «новые рубежи».

«У меня в этом нет никакого сомнения», — резюмировал президент.

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