В Китае назвали того, кто сможет погубить Россию

Россия является великой державой и никто не способен погубить эту страну, кроме нее самой заявил автор статьи для газеты « Жэньминь жибао », пишет РИА Новости .

В статье приводится соответствующая цитата директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, который также называет великой державой и Китай.

«Нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними», — приводит автор слова Ли Чэна.

Также в материале «Жэньминь жибао» делается акцент на том, что США уже не могут ослабить ни Россию, ни Китай. При этом подчеркивается и то, что Вашингтон не способен и объединиться с Москвой.

«Так называемый „союз с Россией в борьбе с Китаем“ — это догадки лишь небольшого количества западных СМИ и деятелей. <…> Это не соответствует исторической тенденции и непременно будет обречено на провал», — указывает автор.

Напомним, что 16 июня запланирована встреча президентов США и России. Ожидается, что лидеры стран Владимир Путин и Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.