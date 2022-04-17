17 апреля
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Экономика

Дерипаска заявил о необходимости новой пенсионной реформы в России

Миллиардер Олег Дерипаска уверен, что в России необходимо использовать активы госкомпаний, чтобы для людей старше 45 лет был источник платежей, пишет РБК.

Бизнесмен Олег Дерипаска.
Бизнесмен Олег Дерипаска.
kremlin.ru

Свое представление о нововведениях Дерипаска описал в интервью «Эксперту». По его словам, шаг нужно сделать сейчас, иначе власти никогда на него не решатся.

«У нас же есть эти активы: „Газпром“, „Роснефть“, все остальные государственные компании. Во-первых, их, скорее всего, нужно как-то реструктурировать <…> Сейчас пять-шесть компаний вместо одной крупной государственной компании гораздо лучше. И собственником этой компании, скорее всего, должен стать Пенсионный фонд, и, соответственно, должно быть профессиональное управление этими бумагами для получения дохода, чтобы мы не загоняли доходы в бюджет, потом бюджет делал дотацию этому Пенсионному фонду, трансферт и мы платили», — рассказал Дерипаска.

Предприниматель подчеркнул, что нужны пассивы, «причем разумные пассивы».

«А тем, кто младше 45, или таким активным ребятам типа меня сказать: зарабатывайте сами, и вот вам накопительная система и схема», — добавил он.

В интервью Дерипаска предложил отказаться от госкапитализма, в разы сократить госаппарат и силовые структуры.

Ранее Дерипаска призвал закончить «весь этот госкапитализм»

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