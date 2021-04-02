Детские пособия станут выше для семей с очень низким доходом

Новая методика расчета пособий приводится в указе президента России, который вступил в силу 2 апреля.
«Если сумма пособия не позволит довести доходы на каждого члена семьи до прожиточного минимума, то выплата составит 75% от детского прожиточного минимума, а если и этого будет недостаточно — то 100%", — поясняет издание.
Напомним, выплаты на детей дошкольного возраста ввели в июле 2020 года.
Пособие могут получить семьи, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе за II квартал прошлого года. Родители получают сумму, эквивалентную половине «детского минимума» в регионе.
Ранее смягчили требования к имуществу при назначении пособий на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.