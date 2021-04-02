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Экономика

Детские пособия станут выше для семей с очень низким доходом

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет пересчитают для семей с очень низким доходом, сообщает «Парламентская газета».

Мать и ребенок
Мать и ребенок
СС0

Новая методика расчета пособий приводится в указе президента России, который вступил в силу 2 апреля.

«Если сумма пособия не позволит довести доходы на каждого члена семьи до прожиточного минимума, то выплата составит 75% от детского прожиточного минимума, а если и этого будет недостаточно — то 100%", — поясняет издание.

Напомним, выплаты на детей дошкольного возраста ввели в июле 2020 года.

Пособие могут получить семьи, чей доход ниже прожиточного минимума в регионе за II квартал прошлого года. Родители получают сумму, эквивалентную половине «детского минимума» в регионе.

Ранее смягчили требования к имуществу при назначении пособий на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей.

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