Директор аэропорта Барнаула рассказал, как борется с бюрократическим бредом и дефицитом денег

Рассказывая о жизни предприятия депутатам, Архипенко обозначил несколько болевых точек. При этом обошелся без пафоса, а где-то с изрядной долей юмора. Altapress.ru выбрал семь проблем.
1. Зона прилета для пассажиров международных рейсов
— У нас есть планы, направленные на улучшение качества обслуживания пассажиров, особенно в международном секторе. Все знают, что там есть вопросы в зоне прилета, связанные с недостатком производственных площадей. Наши потуги включить технологию обслуживания международных рейсов в общий зал прилета наталкиваются на позицию федеральной пограничной службы, которая не дает свое согласие на это.
Мы бьемся уже 2,5 года. Крайний ответ получили недели три назад, где четко сформулировано: ребята, бейтесь, не бейтесь, согласие свое мы не дадим, стройте новый вокзал в соответствие со всеми требованиями. Но мы не успокаиваемся, прорабатываем еще один вариант. Там будет важно мнение таможенной службы.
2. Дорогая спецтехника
— В парке авиапредприятия — больше 110 единиц спецтранспорта. Он очень разный. Мы осуществляем его постоянную замену. Она довольно дорогая, и часто ее не производят в России. Например, машина для антиоблединительной обработки воздушных судов зарубежного производства стоит около 40 млн рублей.
Некоторые российские производители могут изготовить такую машину. Но это спецзаказ, а значит он дорогой. Мы идем этим путем. Крайняя машина, которую мы покупали, стоила около 16−17 млн рублей.
Сейчас приобретаем тягач. Казалось бы, ну что в нем такого. Но тоже 16 млн рублей.
Мы также купили самоходные трапы французского производства. Мы взяли б/у во Внуково. Новые стоят 13,5 млн рублей. В России серийного производства трапов нет.
3. Гостиница аэропорта
— В ней 55 номеров, все этажи в работе. Она удобна для пассажиров, для членов экипажей. Мы оборудовали кафе на первом этаже. Гостинице в 2018 году присвоено «две звезды». Теперь сертификация обязательна. Почему «две звезды»? Это не значит, что что-то не доделано. Просто для каждой категории есть свои требования. Для «трех звезд» туалет должен быть не 2,8 кв. метра, а 3,1. А у нас хоть ты как, но 2,8.
4. Оружие
— У нас есть служба авиационной безопасности. Она, грубо говоря, работает, чтобы защитить от негодяев, чтобы никто ничего не пронес и не взорвал. Там есть интересная проблема. Государство говорит: вы должны быть вооружены — вот закон. А орган, который выдает разрешения на оружие, говорит: нет, не дадим разрешение, потому что вас нет в списках тех, кому ношение оружие разрешено.
5. Техника для досмотра
— Все интроскопы (оборудование для досмотра багажа), а их у нас 17, должны быть сертифицированы. Но требования таковы, что сертифицировать нашу технику невозможно. У нас она американского производства, очень эффективная.
Богданов по этому поводу очень хорошо выступал в Новосибирске. У него есть хорошие видеокамеры, но они китайские, поэтому сертифицировать их нельзя. А есть те, что сертифицированы в России, но на хрен никому не нужны. И вот у него висят две камеры рядом: одна для надзора, другая для работы. Я опасаюсь, как бы нам не пришлось двигаться тем же путем.
6. Охота на птиц
— Никакого бурьяна у нас нет. Травяной покров нельзя скашивать под ноль, это привлекает птиц.
Самое эффективное средство для осуществления орнитологического контроля — это ружье. Но законодатель примерно 7 лет назад запретил применять огнестрельное оружие на территории аэропортов. Хорошо, что нам навстречу идут краевые и муниципальные структуры. Мы заключили договор на опытный отстрел вороновых, и теперь охотник ходит по периметру за пределами аэропорта и стреляет вовнутрь. Достает не всех.
У нас, конечно, много других способов контроля. Лазерные пистолеты. Вы, наверно, могли слышать визг ворон по утрам. Люди ходят, крутят головой — кто кого мучает. Никто никого, это специальные звукоимитирующие установки. У нас также есть газовые пушки, которые пыхают, как будто что-то взрывается. Ультразвуковое оборудование.
Но как ведут себя птицы? Появляется что-то новое — они пару дней опасаются. А потом коршун может уже садиться, охотиться — и нормально.
7. Частота рейсов
— В прошлом году «Аэрофлот» принял решение летать по вечерам из Барнаула в Москву только 5 дней в неделю. Поехал к ним, показал статистику, спрос. Говорю: «Ставьте ежедневно. Зачем сократили частоту?» А они мне говорят: «Виталий Михайлович, смотри. Вот ваш тариф 13 тысяч, 150 человек возим, вот наши расходы по вашему рейсу, который летит 4 часа. А теперь смотри Ростов: 1,5 часа лететь, тариф — те же 13 тысяч, сколько не ставь рейсов, будут все загружены». Ну что я им отвечу на это?
Конечно, говорю что-то. Все равно работаем для того, чтобы восстановить все 7 дней. Нам депутаты Госдумы от Алтайского края помогают, практически все написали обращение в «Аэрофлот», Томенко обратился.
Основные показатели «Авиапредприятия «Алтай»
Пассажиропоток:
- в 2018 году — 507 тыс.,
- в 2019 году ожидают более 540 тыс.
Выручка:
- в этом году ожидают 1,660 млрд рублей. Около 1 млрд, по словам Архипенко, транслируется «Газпромнефти» на оплату керосина.
Чистая прибыль:
- в 2018 году — 51 млн,
- план на 2019 год — 46 млн.
Налоги и соцплатежи:
- в 2018 году — 213 млн,
- прогноз на 2019 — 239 млн.
Инвестиции:
- в 2018 году — 181 млн,
- план на 2019 год — 176 млн.
Персонал:
- 797 человек.
Средняя начисленная зарплата:
- в 2018 году — 35,4 тыс. рублей,
- план на 2019 — 35,645 рублей.