Директор аэропорта Барнаула рассказал, как борется с бюрократическим бредом и дефицитом денег

На встрече с депутатами АКЗС 6 июня гендиректор барнаульского «Авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко рассказал, почему компания не может решить проблему очередей в зале международных прилетов, зачем им охотник, работающий за периметром аэропорта, и из-за чего, возможно, придется тратить деньги на худшее оборудование.

Рассказывая о жизни предприятия депутатам, Архипенко обозначил несколько болевых точек. При этом обошелся без пафоса, а где-то с изрядной долей юмора. Altapress.ru выбрал семь проблем.

Краткое содержание

1. Зона прилета для пассажиров международных рейсов

— У нас есть планы, направленные на улучшение качества обслуживания пассажиров, особенно в международном секторе. Все знают, что там есть вопросы в зоне прилета, связанные с недостатком производственных площадей. Наши потуги включить технологию обслуживания международных рейсов в общий зал прилета наталкиваются на позицию федеральной пограничной службы, которая не дает свое согласие на это.

Мы бьемся уже 2,5 года. Крайний ответ получили недели три назад, где четко сформулировано: ребята, бейтесь, не бейтесь, согласие свое мы не дадим, стройте новый вокзал в соответствие со всеми требованиями. Но мы не успокаиваемся, прорабатываем еще один вариант. Там будет важно мнение таможенной службы.

«Серебряный дождь» встретил барнаульцев в аэропорту. Анна Зайкова , altapress.ru

2. Дорогая спецтехника

— В парке авиапредприятия — больше 110 единиц спецтранспорта. Он очень разный. Мы осуществляем его постоянную замену. Она довольно дорогая, и часто ее не производят в России. Например, машина для антиоблединительной обработки воздушных судов зарубежного производства стоит около 40 млн рублей.

Некоторые российские производители могут изготовить такую машину. Но это спецзаказ, а значит он дорогой. Мы идем этим путем. Крайняя машина, которую мы покупали, стоила около 16−17 млн рублей.

Сейчас приобретаем тягач. Казалось бы, ну что в нем такого. Но тоже 16 млн рублей.

Мы также купили самоходные трапы французского производства. Мы взяли б/у во Внуково. Новые стоят 13,5 млн рублей. В России серийного производства трапов нет.

В аэропорту Барнаула. Анастасия Золотарева.

3. Гостиница аэропорта

— В ней 55 номеров, все этажи в работе. Она удобна для пассажиров, для членов экипажей. Мы оборудовали кафе на первом этаже. Гостинице в 2018 году присвоено «две звезды». Теперь сертификация обязательна. Почему «две звезды»? Это не значит, что что-то не доделано. Просто для каждой категории есть свои требования. Для «трех звезд» туалет должен быть не 2,8 кв. метра, а 3,1. А у нас хоть ты как, но 2,8.

4. Оружие

— У нас есть служба авиационной безопасности. Она, грубо говоря, работает, чтобы защитить от негодяев, чтобы никто ничего не пронес и не взорвал. Там есть интересная проблема. Государство говорит: вы должны быть вооружены — вот закон. А орган, который выдает разрешения на оружие, говорит: нет, не дадим разрешение, потому что вас нет в списках тех, кому ношение оружие разрешено.

В барнаульской аэропорту наградили полумиллионного пассажира. www.airaltay.ru

5. Техника для досмотра

— Все интроскопы (оборудование для досмотра багажа), а их у нас 17, должны быть сертифицированы. Но требования таковы, что сертифицировать нашу технику невозможно. У нас она американского производства, очень эффективная.

Богданов по этому поводу очень хорошо выступал в Новосибирске. У него есть хорошие видеокамеры, но они китайские, поэтому сертифицировать их нельзя. А есть те, что сертифицированы в России, но на хрен никому не нужны. И вот у него висят две камеры рядом: одна для надзора, другая для работы. Я опасаюсь, как бы нам не пришлось двигаться тем же путем.

6. Охота на птиц

— Никакого бурьяна у нас нет. Травяной покров нельзя скашивать под ноль, это привлекает птиц.

В аэропорту Барнаула , сова Дмитрий ЛЯмзин

Самое эффективное средство для осуществления орнитологического контроля — это ружье. Но законодатель примерно 7 лет назад запретил применять огнестрельное оружие на территории аэропортов. Хорошо, что нам навстречу идут краевые и муниципальные структуры. Мы заключили договор на опытный отстрел вороновых, и теперь охотник ходит по периметру за пределами аэропорта и стреляет вовнутрь. Достает не всех.

У нас, конечно, много других способов контроля. Лазерные пистолеты. Вы, наверно, могли слышать визг ворон по утрам. Люди ходят, крутят головой — кто кого мучает. Никто никого, это специальные звукоимитирующие установки. У нас также есть газовые пушки, которые пыхают, как будто что-то взрывается. Ультразвуковое оборудование.

Но как ведут себя птицы? Появляется что-то новое — они пару дней опасаются. А потом коршун может уже садиться, охотиться — и нормально.

7. Частота рейсов

— В прошлом году «Аэрофлот» принял решение летать по вечерам из Барнаула в Москву только 5 дней в неделю. Поехал к ним, показал статистику, спрос. Говорю: «Ставьте ежедневно. Зачем сократили частоту?» А они мне говорят: «Виталий Михайлович, смотри. Вот ваш тариф 13 тысяч, 150 человек возим, вот наши расходы по вашему рейсу, который летит 4 часа. А теперь смотри Ростов: 1,5 часа лететь, тариф — те же 13 тысяч, сколько не ставь рейсов, будут все загружены». Ну что я им отвечу на это?

В барнаульском аэропорту. Анна Зайкова

Конечно, говорю что-то. Все равно работаем для того, чтобы восстановить все 7 дней. Нам депутаты Госдумы от Алтайского края помогают, практически все написали обращение в «Аэрофлот», Томенко обратился.

Основные показатели «Авиапредприятия «Алтай»

Пассажиропоток:

в 2018 году — 507 тыс.,

в 2019 году ожидают более 540 тыс.

Выручка:

в этом году ожидают 1,660 млрд рублей. Около 1 млрд , по словам Архипенко , транслируется «Газпромнефти» на оплату керосина.

Чистая прибыль:

в 2018 году — 51 млн,

план на 2019 год — 46 млн.

Налоги и соцплатежи:

в 2018 году — 213 млн,

прогноз на 2019 — 239 млн.

Инвестиции:

в 2018 году — 181 млн,

план на 2019 год — 176 млн.

Персонал:

797 человек.

Средняя начисленная зарплата: