«Это беспредел»: руководитель концертного агентства обратился к губернатору Томенко и Роспотребнадзору

Игорь Лаптев, заместитель директора по маркетингу гастрольного агентства «Лина Арт», разместил в своих соцсетях обращение, в котором попросил руководство региона и контролирующие органы дать разрешение на работу. Все что происходит, он назвал «беспределом».

«Уже более пять месяцев мы не имеем возможности проводить концерты и спектакли. А ведь наша индустрия — это труд десятков тысяч людей: артистов, звукорежиссеров, художников по свету, техников, билетных кассиров, танцоров, администраторов и представителей десятков смежных профессий. При этом аэропорты, отели, пляжи, рестораны, поезда — все переполнено огромным количеством людей. Но концерты и спектакли до сих пор проводить нельзя», — написал в своем обращении Игорь Лаптев.

Его открытое письмо было адресовано, прежде всего, Роспотребнадзору, который, по мнению выступающего, «в сложившейся ситуации решил пожертвовать именно их отраслью».

«Все прекрасно знают, что положительные эмоции, полученные в театре или в концертном зале, часто помогают людям в сложных житейских ситуациях, укрепляют психический иммунитет. Мы готовы соблюдать все разумные рекомендации Роспотребнадзора (шахматная рассадка не относится к разумным рекомендациям), чтобы обеспечить безопасное пребывание наших любимых зрителей на массовых мероприятиях. Нам необходимо начать сезон в ближайшие дни», — отметил замдиректора «Лиги Арт».

Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин

Ранее с подобными же заявлениями выступил собственник сети кинотеатров «Киномир». Яков Кац сообщил, что барнаульские зрители рискуют остаться в сентябре без лучших блокбастеров.

Кинотеатры, в отличие от фитнес-залов и парков аттракционов, закрыты до сих пор. Владелец сети «Киномир» решил пойти по стопам предшествующих организаций и тоже написал письмо губернатору с требованием открыть их.