Пропустили первый блокбастер. Владелец кинотеатров в Барнауле просит губернатора открыть их

Барнаульские зрители рискуют остаться в сентябре без лучших блокбастеров. Кинотеатры, в отличие от фитнес-залов и парков аттракционов, закрыты до сих пор. Владелец сети «Киномир» Яков Кац решил пойти по стопам предшествующих организаций и тоже написал письмо губернатору с требованием открыть их.

«Вратарь» пролетел мимо

Кац рассказал, что кинотеатры закрыты уже ровно пять месяцев. Дальнейший простой рискует принести еще больше убытков, чем весной.

«Сентябрь в этом году будет особенно хорош, ожидается много премьер», — сказал директор «Киномира».

Барнаульские зрители уже пропустили один релиз — 27 августа на большие экраны вышла российская фантастика «Вратарь Галактики».

В сентябре должны выйти две самые ожидаемые картины года — это «Довод» Кристофера Нолана и диснеевская адаптация культового мультфильма «Мулан». Именно на них делают ставку прокатчики, считая, что в первую очередь они массово вернут людей в кинозалы.

Еще из интересных блокбастеров — «Новые мутанты» Marvel о подростках со сверхспособностями и «King's Man: Начало» о супершпионах, борющихся с Распутиным,

Планируют выпустить и многообещающие российские картины — футбольный байопик «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли, ужастик «Кольская сверхглубокая» и драму «Цой» режиссера Алексея Учителя.

Когда обещали открыть кинотеатры?

Напомним, что кинотеатры в России разрешили открывать 15 июля. Тогда Яков Кац в интервью altapress.ru заявил, что открывать кинозалы не имеет смысла — все релизы отодвинуты на более поздние даты, зрителю элементарно будет нечего показывать.

Кинотеатр СС0

Сейчас ситуация кардинально противоположная — фильмы анонсируются и выходят, но больше половины залов по стране закрыты.

10 августа замруководителя управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина предположила, что кинотеатры, бассейны и театры могут быть открыты для посетителей через две недели при благоприятной эпидемиологической обстановке.

Где кинотеатры сейчас работают?

Сейчас кинотеатры открыты в 53% регионов: в Москве, Крыму, в некоторых городах центральной России, Дальнего Востока и Северного Кавказа (Благовещенск, Магадан, Ростов-на-Дону, Карачаево-Черкесия, Курск, Ульяновск, Анадырь и другие).

В Санкт-Петербурге запрет на посещения концертных, театральных и кинозалов продлили до 20 сентября.

В Сибири в начале августа открыли свои двери кинотеатры в Хакасии, с 28 августа они будут работать в Красноярске. В других городах округа залы также закрыты.

Попкорн. Смотреть кино. СС0

Большие потери

Компенсировать потери «Киномир» пытается продажей подарочных сертификатов на две персоны. На них действует специальная цена — 350 рублей.

Судя по отзывам в соцсетях, барнаульцы охотно поддержали рублем компанию. Однако таких вложений все равно недостаточно для поддержания работы кинозала и сотрудников. По словам Каца, ни одного работника они не уволили.

Сейчас «Киномир» находится на «низком старте» — на сайте в разделе «Афиша» выложены все сентябрьские новинки. Также, по словам Каца, закуплены все санитайзеры, в помещениях нанесена разметка, а после каждого сеанса они готовы делать 30-минутный перерыв и протирать подлокотники.

Рассаживать зрителей «Киномир» готов согласно всем предписаниям Роспотребнадзора.