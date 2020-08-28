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Пропустили первый блокбастер. Владелец кинотеатров в Барнауле просит губернатора открыть их

Барнаульские зрители рискуют остаться в сентябре без лучших блокбастеров. Кинотеатры, в отличие от фитнес-залов и парков аттракционов, закрыты до сих пор. Владелец сети «Киномир» Яков Кац решил пойти по стопам предшествующих организаций и тоже написал письмо губернатору с требованием открыть их.

Яков Кац, владелец сети "Киномир"
Яков Кац, владелец сети "Киномир"
Анна Зайкова

«Вратарь» пролетел мимо

Кац рассказал, что кинотеатры закрыты уже ровно пять месяцев. Дальнейший простой рискует принести еще больше убытков, чем весной.

«Сентябрь в этом году будет особенно хорош, ожидается много премьер», — сказал директор «Киномира».

Барнаульские зрители уже пропустили один релиз — 27 августа на большие экраны вышла российская фантастика «Вратарь Галактики».

В сентябре должны выйти две самые ожидаемые картины года — это «Довод» Кристофера Нолана и диснеевская адаптация культового мультфильма «Мулан». Именно на них делают ставку прокатчики, считая, что в первую очередь они массово вернут людей в кинозалы.

Еще из интересных блокбастеров — «Новые мутанты» Marvel о подростках со сверхспособностями и «King's Man: Начало» о супершпионах, борющихся с Распутиным,

Планируют выпустить и многообещающие российские картины — футбольный байопик «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли, ужастик «Кольская сверхглубокая» и драму «Цой» режиссера Алексея Учителя.

Когда обещали открыть кинотеатры?

Напомним, что кинотеатры в России разрешили открывать 15 июля. Тогда Яков Кац в интервью altapress.ru заявил, что открывать кинозалы не имеет смысла — все релизы отодвинуты на более поздние даты, зрителю элементарно будет нечего показывать.

Кинотеатр
Кинотеатр
СС0

Сейчас ситуация кардинально противоположная — фильмы анонсируются и выходят, но больше половины залов по стране закрыты.

10 августа замруководителя управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина предположила, что кинотеатры, бассейны и театры могут быть открыты для посетителей через две недели при благоприятной эпидемиологической обстановке.

Где кинотеатры сейчас работают?

Сейчас кинотеатры открыты в 53% регионов: в Москве, Крыму, в некоторых городах центральной России, Дальнего Востока и Северного Кавказа (Благовещенск, Магадан, Ростов-на-Дону, Карачаево-Черкесия, Курск, Ульяновск, Анадырь и другие).

В Санкт-Петербурге запрет на посещения концертных, театральных и кинозалов продлили до 20 сентября.

В Сибири в начале августа открыли свои двери кинотеатры в Хакасии, с 28 августа они будут работать в Красноярске. В других городах округа залы также закрыты.

Попкорн. Смотреть кино.
Попкорн. Смотреть кино.
СС0

Большие потери

Компенсировать потери «Киномир» пытается продажей подарочных сертификатов на две персоны. На них действует специальная цена — 350 рублей.

Судя по отзывам в соцсетях, барнаульцы охотно поддержали рублем компанию. Однако таких вложений все равно недостаточно для поддержания работы кинозала и сотрудников. По словам Каца, ни одного работника они не уволили.

Сейчас «Киномир» находится на «низком старте» — на сайте в разделе «Афиша» выложены все сентябрьские новинки. Также, по словам Каца, закуплены все санитайзеры, в помещениях нанесена разметка, а после каждого сеанса они готовы делать 30-минутный перерыв и протирать подлокотники.

Рассаживать зрителей «Киномир» готов согласно всем предписаниям Роспотребнадзора.

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