«А показывать что?» Владелец «Киномира» рассказал, почему его не воодушевляет скорое открытие и какие фильмы ждать зрителю

Кинотеатры в России разрешили открыть с 15 июля. Но только при условии одобрения местных властей. Владелец сети «Киномир» Яков Кац рассказал altapress.ru , какие фильмы ждет и почему кинозалы на открытом воздухе — это плохая идея.

Зал есть — кино нет

— Скорая дата открытия стала для вас неожиданностью?

— Нет, в профессиональном сообществе говорили давно об открытии залов 15 июля. Запустить работу кинотеатров можно. Но есть одна проблема — чтобы показывать кино, нужно, чтобы оно было.

Сейчас происходит так, что фильмы есть, а дат релизов нет. И это понятно — любой режиссер и продюсер заинтересован в том, чтобы фильм был успешным. А для этого нужна хорошая реклама, правильная дата и настрой людей идти в кино.

Готовы ли люди пойти сейчас, сказать сложно. Нашей сети через год будет 20 лет — и мы впервые столкнулись с такой ситуацией. Мы ни разу не останавливались.

Опять же, непонятно с решением региональных властей. Например, в Омске, Кемерове и Барнауле открыты летние террасы, а в Новосибирске (на момент беседы. — Прим. ред.) еще нет. Будет странно, если один фильм покажут в Москве, а других городах нет.

Яков Кац , владелец сети «Киномир» Анна Зайкова

Прокатчики ждут массового открытия кинозалов по всей стране, тогда они пустят свои сильнейшие и ожидаемые зрителем фильмы в прокат.

Конечно, когда нам разрешат открыться — мы откроемся. Но будет ли у нас контент, который мы сможем предложить зрителю и он с радостью пойдет, я не знаю. В июле, скорее всего, нет.

— То есть вам совсем нечего показать зрителю?

— Пока получается так. Все хотят открываться разнообразными жанровыми новинками. Никто не хочет показывать то, с чем мы закрылись больше трех месяцев назад. Люди после карантина не пойдут на «Лед 2», «Джетльменов» или «Троллей».

Есть диснеевский фильм «Мулан», его предварительный релиз назначен на 20 августа. «Довод» Нолана — 13 августа. Из российских блокбастеров основную ставку делают на «Вратаря Галактики». Его планируют запустить в День российского кино, 27 августа.

Мулан kinopoisk.ru

При этом у нас расписана насыщенная осень. 3 сентября должен состояться релиз ужастика «Тихое место 2», 17 сентября — «Kingsman: Начало». 1 октября — релиз «Чудо-женщины. 1984», 22 октября — «Чернобыль. Бездна» Данилы Козловского. 5 ноября — «Черная вдова» студии Marvel, 19 ноября — новый фильма про Бонда «Не время умирать», мультифильм «Душа» и так далее.

А массу высокобюджетных проектов и вовсе сдвинули на 2021 год.

— На портале «Кинопоиск» стоят запланированные релизы некоторых картин , например премьера «Побега из Претории» с Дэниелом Редклиффом — 16 июля. Можно ли ориентироваться на эти даты?

— Я советую ориентироваться только на рекламу в СМИ. Потому что ее запустят только тогда, когда будут известны точные даты премьер. Все остальное — изменчиво.

Заходите , люди добрые

— Ваши залы готовы принять гостей?

— Да. Все кинотеатры у нас вымыты, вычищены, для персонала куплены маски, установлены санитайзеры, нанесена необходимая разметка для соблюдения социальной дистанции.

Перерывы между сеансами будут увеличены до 30 минут. После каждого фильма будут протираться подлокотники, ручки дверей.

Кинотеатр СС0

3D-фильмы мы будем показывать пока только в формате IMAX, потому что только для этих очков у нас есть специальные моечные машины. Билеты можно будет купить привычным способом у кассира или распечатать в терминале. А также приобрести онлайн, показать со смартфона контролеру, который бесконтактно просканирует их.

Мы также снизили цену на подарочные сертификаты на две персоны, их можно купить за 350 рублей вместо 500.

— Всех будут рассаживать в шахматном порядке?

— Пока не знаем, все зависит от предписаний Роспотребнадзора. Но мы точно будем просить людей выполнять все правила.

Думаю, если в кино придет семья — логично будет посадить людей вместе. Места для поцелуев тоже не будут пустовать.

Яков Кац , владелец сети «Киномир» Анна Зайкова

А если придет большая компания — будем рассаживать с учетом санитарного расстояния, если потребуется. Надеюсь, люди отнесутся с пониманием.

— А как насчет попкорна?

— Кинобары будут работать. Разумеется, с соблюдением всех санитарных норм. Все привозимые товары — бутылки лимонада, воды и прочее — будут предварительно обрабатывать и мыть, попкорн, как и прежде, — продавать в одноразовой таре.

— Как вы в целом переживали режим самоизоляции?

— Болезненно, как и все предприятия пострадавших отраслей.

Восстанавливаться придется долго. Наша главная задача сейчас — не подсчитывать убытки и прибыль, а спокойно открыться и сохранить персонал. Мы не уволили за три месяца ни одного человека.

Кинотеатр «Мир» и гостиница «Барнаул» ( построена в 1983 г.). архив ООО «ЖБИ Сибири»

В период карантина мы сделали много полезных дел. Воспользовались ситуацией и отремонтировали лестницу в кинотеатр «Мир», которому в этом году исполняется 50 лет. Положили новые гранитные ступени, плитку, подремонтировали асфальт на подходе к зданию, отмыли весь фасад.

Также мы сделали косметический ремонт в нашем кинотеатре в «Огнях». В общем, времени даром не теряли.

— Какой-нибудь государственной поддержкой пользовались?

— Да, за четыре неработающих месяца мы дважды получили МРОТ на каждого работника.

Люди соскучились по большому экрану

— На карантине смотрели какие-нибудь фильмы?

— Я специально не злоупотреблял этой историей. Есть картины, которые мне нравятся, я их пересмотрел дома. Это «Завтрак у Тиффани», «Терминал», «Зеленая миля». А так в свободное время больше предпочитал совершать прогулки.

— За три месяца множество онлайн-платформ развились до небывалых высот. Не боитесь , что они составят вам существенную конкуренцию?

— Думаю, люди уже «наелись» маленькими экранами и хотят посмотреть кино на большом.

Допустим, вы хотите побывать в Эрмитаже. И для этого вам сейчас необязательно ездить в Санкт-Петербург, можно просто зайти в телефон и устроить себе онлайн-экскурсию.

В Барнауле открылся первый кинотеатр IMAX. Анна Зайкова , altapress.ru

Но ведь лучше увидеть музейные экспонаты собственными глазами, послушать лекцию экскурсовода, постоять в живой очереди за билетом… Та же история и с кино. Компания приятного человека, запах попкорна, мягкие кресла — вот ради чего ходят в кинозалы ценители большого экранного кино.

— Не было желания устроить во время карантина открытые кинозалы? У той же «Арены», например.

— Честно, не хотим. И на это есть свои причины.

Во-первых, нам тогда бы пришлось показывать то, что уже давно ушло с больших экранов, что уже многие посмотрели.

Во-вторых, это не самая уютная история для сибирских реалий. На улице — комары и мошки. Если переместиться в машину — придется завести ее, чтобы включить кондиционер или обогреватель. И нюхать CO2 не только своего, но и десятка близстоящих автомобилей. Оно вам надо?

Яков Кац , владелец сети «Киномир» Анна Зайкова

Открытый кинотеатр — это скорее напоминание о кинозале, чем реально удобная и практичная вещь для зрителя и качественная для бизнеса.

К тому же у нас в городе уже были попытки открыть автокинотеатры. К сожалению, они не увенчались успехом.

— Какие фильмы вы сами ждете больше всего?

— Как предприниматель, я в первую очередь хочу увидеть на экранах блокбастеры. Будет вдвойне здорово, если они превзойдут прогнозы и ожидания. Как, например, прошлогодние «Джокер» и «Холоп», которые собрали большую кассу, хотя от них этого никто не ожидал.

Фильм «Довод» Кристофера Нолана kinopoisk.ru

Жду «Довод» Нолана — верю, что на него хорошо пойдут люди. Я сам люблю фильмы про Бонда, надеюсь, новый фильм о нем и поработает шикарно, и быстро не уйдет с экранов.

Надеемся на анимацию и ужастики — барнаульцы эти жанры очень любят и с охотой ходят на них.

Смотрим в светлое будущее

— Какие строите планы на будущее без пандемии?

— Планируем расширить свою географию. Совладелец «Марии-Ра» Евгений Ракшин хочет возвести торговые моллы в Кемерове и Томске. И если все удачно сложится, в них будут кинотеатры «Киномир».

Яков Кац , владелец сети «Киномир» Анна Зайкова

— Чему вас в целом научила вся эта история с коронавирусом?

— Сперва, когда мы все оказались на карантине, чувствовал досаду. Никто не ожидал, что это будет так долго. Но это учит терпеть и ждать. Надо не отчаиваться и строить планы на будущее.

И еще я понял, что в любой ситуации нужно рассчитывать только на себя и свои силы.