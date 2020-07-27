Настоящий аттракцион. Когда и как в Барнауле появилось кино

Из-за пандемии кинотеатры закрыты. Впрочем, когда-то их вообще не было в нашем городе. Мы решили вспомнить, когда и как в Барнауле появился кинематограф.

Когда?

Первый киносеанс в Барнауле состоялся в мае 1897 года. Его устроил Федот Махотин — единственный владелец в Сибири аппарата «Синематограф». Также сеансы устраивали «Общество попечения о начальном образовании в Барнауле» и городское общественное собрание.

В январе 1910 года городская дума приняла решение о строительстве зданий кинематографов.

Что показывали?

Сеансы состояли из сборных программ, которые включали в себя фильмы всевозможных жанров. Репертуар обновлялся два раза в неделю. Кинопродукцию поставляли крупнейшие в Сибири прокатные фирмы «Братья Каплун» и «Дон-Отелло».

В перерывах между сеансами выступали местные или гастролирующие артисты.

Первые сеансы кинематографа воспринимались публикой как удивительный, необъяснимый по своей природе аттракцион, пишет studbooks.

Кинотеатр. СС0

Как долго длился сеанс?

Время сеанса первоначально не превышало 10 минут, но год от года оно увеличивалась и в среднем составляло 40 минут. С 1910 года на экранах стали появляться полнометражные картины.

Кто мог смотреть кино?

Посещать кинематографы имели возможность все горожане, но в 1912 году были наложены ограничения на посещения для школьников.

Анна Карпова