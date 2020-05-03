Директор «Эвалара» объяснила, будут ли из-за бессимптомных больных Covid-19 останавливать завод

Как сообщает «Бийский рабочий», Минпромторга России относит «Эвалар» к предприятиям жизнеобеспечения, которые должны гарантировать бесперебойное производство. Ведомство рекомендовало предприятию осуществлять выпуск продукции несмотря на вспышку коронавируса.
Лариса Прокопьева,
генеральный директор завода «Эвалар»:
Основные мощности нашего предприятия сейчас ориентированы на поставку антисептиков и лекарственных препаратов первичного спроса у населения, включая противовирусные средства. Все это накладывает на нас дополнительную ответственность в части сохранения жизнеспособности производства и защиты здоровья сотрудников. Предприятие продолжило работу и в праздники несмотря на ужесточение карантинных мер. В силу специфики своей деятельности и в отличие от иных секторов экономики Эвалар ввел постоянное тестирование сотрудников, поэтому информация о всех фактах оперативно поступает в Роспотребнадзор.
В компании рассказали, что тестирование сотрудников началось еще неделю назад после появления информации от одной из сотрудниц. Она сдала анализ на COVID-19 после получения положительного теста ее мужем — у нее подтвердилась бессимптомная форма коронавируса.
Круг контактов этой сотрудницы был установлен, десятки человек производственных подразделений прошли тестирование. В большинстве случаев результаты отрицательные, у 10 — выявлена бессимптомная форма коронавируса, эти сотрудники находятся на карантине.