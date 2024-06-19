Директор года Евгения Вахрушева — о честном бизнесе в клининге, предназначении и семье

Бизнес-леди, директор года-2023 и любящая мама — это далеко не все звания Евгении Вахрушевой, директора клининговой компании «Чистодом» в Барнауле. Евгения рассказала нам, как сегодня ей удается вести честный бизнес, почему иногда нужно делать шаг назад, и как она успевает проводить время с семьей.

Честный и чистый бизнес

— Евгения Валерьевна, вы в бизнесе уже 19 лет, из них 14 — в сфере клининга. Расскажите, с чего начался ваш профессиональный путь?

— Изначально я работала в сфере строительства, моим основным делом были инженерно-ремонтные услуги. Но в 2008 году я, как и все жители нашей страны, столкнулась с кризисом. Это подтолкнуло меня к тому, чтобы найти такой бизнес, который бы всегда оплачивался и не зависел от сезона. К тому же, тогда всем строителям предстояло вступить в СРО, а на это требовалось полмиллиона рублей. И я понимала, что такие вложения еще не скоро отобьются.

Размышляя о подходящей сфере, я обратила внимание на ЖКХ. Оно было известно периодическими платежами, которые оставались стабильными несмотря ни на что. У меня появилась идея организовать уборку подъездов, на которую в то время был большой спрос. Жители уже не хотели своими силами наводить порядок в подъезде и искали для этого уборщиц. Однако многие из них собирали деньги «наличкой», но не всегда их отрабатывали.

Я изучила законодательство, провела несколько первых общедомовых собраний, принесла протоколы голосования в УК и получила согласие от вычислительного центра ЖКХ на включение строки «уборка подъезда» в общую расчетную квитанцию за коммунальные платежи. Так и появилась наша компания, которая стала востребованным клинингом в сфере ЖКХ и до сих пор остается лидером в этой области.

— Как ваша компания выросла за эти 14 лет?

— Первые пять лет «Чистодом» сотрудничал только с управляющими компаниями и ТСЖ. А в 2015 году мы решили расширяться в направлении коммерческих и жилых объектов. Но для этого требовался совершенно новый подход. Ведь одно дело — подъезды, для которых достаточно швабры, средства для посуды и «нетканки», и совсем другое — жилые квартиры и офисные помещения.

Поэтому я начала учиться клининговой деятельности, навыкам продаж и управления и многому другому. К 2020 году я разработала стратегии внедрения клининга в сфере ЖКХ в другие города, и за один год наша компания начала работу сразу в четырех городах и двух регионах: Новоалтайске, Бийске, Барнауле и Томске. Мы поняли, что с таким быстрым запуском и окупаемостью можно охватить всю Россию за пару лет.

Однако мы не учли главного — управляющие филиалами получили слишком много знаний и после адаптации легко открыли по знакомому пути свой бизнес, уводя наших же клиентов. Поэтому нам пришлось сделать шаг назад.

Сегодня мы ведем деятельность только в нашем крае. С 2023 года «Чистодом» — единственный в Алтайском крае фасилити-оператор с зеленым уровнем отраслевого бенчмарка.

Евгения Вахрушева, директор клининговой компании «Чистодом» в Барнауле. Фото предоставлено компанией «Чистодом».

— Как фасилити-менеджмент помогает вашей компании на рынке клининговых услуг?

— «Чистодом» вошел в реестр фасилити-операторов как клининговая компания в 2022 году. Мы подписали налоговую оговорку, согласно которой позволили обнародовать наши фактические доходы и расходы. Это было нетрудно, ведь у нас с первого дня работы в клининге не было теневых доходов.

Тем самым наша компания подключилась к информационному сервису по поддержке реализации отраслевого проекта «обеления» отрасли клининга. То есть, это означает, что каждый сотрудник, который работает в нашей компании, — официально трудоустроен, прошел внутреннее обучение и адаптацию, прежде чем выйти на объект.

Тем самым наши клиенты могут быть спокойны, когда заключают с нами договор. Ведь если налоговая инспекция при проверке выявит заключенный договор с клинингом, в штате которого нет уборщицы, или несоответствие в документах о трудоустройстве, то она вполне может не принять в расходы данные платежи за клининг, и в этом случае произведет доначисление налогов, пени и конечно же, штрафов.

Исполнить предназначение

— Помимо бизнеса в сфере клининга, вы также руководите другими компаниями. В том числе двумя детскими школами по программированию. Почему вы решили открыть их и чем вас привлекла эта сфера?

— Я по образованию программист, и когда мне предложили приобрести франшизу кибершколы для детей, то, конечно же, согласилась. Ведь это не только моя специальность, но и предназначение — продолжить уже в четвертом поколении учительское призвание нашей семьи.

К тому же я по себе знаю, как программирование развивают аналитику и логику и как в дальнейшем это полезно для карьерного роста. В том числе эти навыки пригодятся и моим детям, и я, как ответственный родитель, обязана дать им такую возможность.

— Вы не только успешный предприниматель, но еще и мать. Успеваете ли совмещать работу и семью?

— Стараюсь прийти к привычке по приходу домой отключить телефон и не загружаться работой. Пока получается только уделить время детям, а после продолжить решение рабочих моментов уже ближе к ночи или за полночь. Что касается супруга, он сам трудоголик и безусловно принимает во мне такие же качества.

Отличница, а не белая ворона

— Как вы считаете, почему вы удостоились звания «Директор года»? Что для вас значит эта награда?

— Эта награда нами получена по праву. Войдя в клининг как «белая» компания, мы увидели, что потребность в таком бизнесе есть.

Мы ведем свой бизнес честно, по правилам и не хотим рисковать, связывая себя с компаниями-однодневками. Поэтому за 2023 год мы увеличили свой доход в пять раз, а соответственно в таком же размере увеличили и отчисления налогов в бюджет.

В клининге я считала себя белой вороной, работая добросовестно и платя налоги. Эта награда дала мне возможность понять, что я такая не одна, я отличница.

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