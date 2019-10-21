Директор небольшой фирмы из Рязани купила более 3 тысяч «изумрудных» гектаров в Алтайском крае

Сразу 13 земельных участков общей площадью около 3,5 тыс. гектаров, принадлежавших обанкротившемуся сельхозпредприятию «Украинское» из Славгородской зоны, купила на торгах Дина Ермакова, руководитель небольшой фирмы из Рязани. Договор купли-продажи заключен с ней 11 октября, сообщил конкурсный управляющий предприятия. Один из участников рынка выразил сомнение, что земли она приобрела для ведения аграрного производства.

Цена близка к рыночной

13 участков, приобретенных Диной Ермаковой, относятся к землям сельхозназначения, они расположены в засушливой зоне края — в границах Покровского сельсовета недалеко от границы с Казахстаном. Общая площадь купленных участков — 3370 гектаров, Ермакова заплатила за них 6,83 млн рублей, или по 2 тыс. рублей за гектар.

По данным одного из экспертов рынка, попросившего не называть своего имени, это цена близка к рыночной (хотя кадастровая стоимость их намного выше). Ему известны случаи, когда подобные сделки по покупке участков в этой части Алтайского края заключали и по более низкой цене.

Урожай. Сельское хозяйство. СС0

Что известно о покупателе

О Дине Ермаковой известно немного. По данным портала «За честный бизнес», она -директор фирмы «Максимум» с уставным капиталом 10 тыс. рублей (работает в области права и бухучета) и соучредитель предприятия «Колхоз «Искра», основной вид деятельности которого — разведение молочного КРС и производство сырого молока.

Оба юрлица зарегистрированы в Рязани. При этом, судя по данным картотеки арбитража, финансовое состояние «Колхоза «Искра» тяжелое. ФНС пыталась его обанкротить, но процедуру банкротства продолжать не стали, так как у предприятия нет средств на ее оплату.

Согласно данным Картотека.ру, в 2019 году фирму «Максимум» проверял Росреестр по Рязанской области в связи с признаками нецелевого использования участка на территории региона.

Сельское хозяйство.

Не для того , чтобы пахать

Эксперт считает маловероятным, что Ермакова купила участки для ведения сельхозпроизводства.

«Чтобы работать на такой площади, нужно приобрести технику на 40−50 млн рублей, а кроме этого — удобрения и все прочее. Земля — не тот ресурс, на котором можно легко заработать», — полагает он.

Возможно, покупатель рассчитывает перепродать участок. Правда, в настоящий момент сельхозземли в засушливой зоне Алтайского края почти не востребованы, утверждает эксперт.

«Я сталкивался с тем, что покупатели плохо себе представляют, что приобретают. Иногда они рассчитывают разбить купленный массив на более мелкие участки и продать для ведения подсобного хозяйства. Но они даже не понимают при этом, что рядом нет ни дороги, ни жилья», — пояснил эксперт.

Он полагает, что теперь главная задача власти — проследить, чтобы новый собственник зарегистрировал собственность на землю и начал платить с нее налоги. Случаи, когда этого не происходит, он назвал достаточно распространенными.

Сельское хозяйство. Михаил Хаустов

Движение земли

Сделка, совершенная жительницей Рязани, — довольно крупная по площади участков. В мае 2019 года участок в 1,2 тыс. гектаров, расположенный к северу от села Жилино в 40 километрах от Барнаула (также принадлежавший «Изумрудной стране»), приобрел Дмитрий Фаткуллин, действовавший в интересах фирмы из Бийска «Раздолье». Основной вид деятельности фирмы —тоже не сельское хозяйства, а оптовая торговля сельхозсырьем.

Земля входила в состав лота вместе с полуразвалившимся зданиями и другим имуществом колхоза «Красное знамя».

Что случилось с «Украинским»

ООО «Украинское», зарегистрированное в с. Нововознесенка (г. Славгород), входит в агрохолдинг «Изумрудная страна», формально его учредитель СПК «Гоноховский». Учредителем последнего является Холдинговая компания «Изумрудная страна».

«Украинское» признано банкротом в 2017 году по заявлению «Павловской птицефабрики». К этому моменту оно было неплатежеспособным, оно должно было кредиторам более 1,6 млрд рублей и уже не стало проводить посевную компанию.

Участки, принадлежавшие хозяйству «Украинское», выставили на торги третий раз.