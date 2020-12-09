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Экономика

ДК в алтайских селах получат в два раза больше миллионов. Депутат объяснила почему

Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова рассказала в своем Instagram о будущем ремонте сельских домов культуры.

Бобровский ренессанс. Как выживают сельские Дома культуры.
Бобровский ренессанс. Как выживают сельские Дома культуры.
Анна Зайкова

Кувшинова отметила, что в 2021 году в Алтайском крае почти в два раза увеличится финансирование по проекту «Культура малой Родины»

«В части текущего ремонта сельских домов культуры и приобретения звукового, светового оборудования и кресел», — уточнила она.

Так, в 2020 году выделили 28,9 млн рублей - на текущий ремонт в восьми ДК и закупку оборудования для 15 таких учреждений.

Однако большой запрос на указанные нужды стал причиной для увеличения субсидии в рамках проекта.

«По этому направлению в 2021 будет выделено 50,3 млн рублей, при этом 49,8 млн рублей - средства из федерального бюджета. Это практически в два раза больше, чем финансирование в 2020 году», — рассказала Кувшинова.

Она также подчеркнула, что вся работа должна быть максимально открытой - с участием жителей, общественности и творческих коллективов.

Ранее в алтайском селе Новоманошино объявили крупный тендер на ремонт дома культуры — 63 млн бюджетных рублей.

Кстати, летом altapress.ru побывал в ДК Федора Смолова в селе Костин Лог. Советуем прочитать, если интересно, почему в учреждении два года копили на ноутбук, звуковую установку и колонки.

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