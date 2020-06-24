Блеск и нищета в период пандемии: репортаж из дома культуры Федора Смолова на Алтае

Сильнее вируса
— Вот эти прожекторы нам спонсоры дали. А те, что подальше, — по копеечке с населения собрали.
В беседе Ольга Устянцева, заведующая Домом культуры в селе Костин Лог и руководитель творческих студий в одном лице, не может устоять на месте от переполняющей изнутри энергии. Она переминается с ноги на ногу, делает в воздухе виражи, как бы пританцовывая.
«Вот костюм Деда Мороза у нас новый — это я с протянутой рукой по селу побегала, приобрела. А эту тяжеленную печатную машинку утащила из администрации — я все оттуда тащу, — шутя рассказывает Ольга. — Столик журнальный у одних забрала, кресло у других. Тут же ничего не было!».
В этом вальсе она показывает нам своего «подопечного» — Дом культуры, прогремевший на всю страну в прошлом году, а все из-за того, что знаменитый футболист Федор Смолов в YouTube-шоу Comment Out пожертвовал 400 тыс. рублей на ремонт крыши здания.
«Нам просто… как это говорят? Фортануло, вот! Если бы Федю не позвали на шоу — мы бы никогда не собрали такие деньги», — говорит Ольга.
Несмотря на ремонт, который закончился в октябре прошлого года, «состояние здоровья» мамонтовской «звезды» продолжает оставаться неважным.
Сифонит из щелей в окнах и дверных проемах, с боков сыпется песочек, крошатся ступени на крыльце. Внутри в зрительном зале — рыжие «кровоподтеки» от худой крыши, синюшные стены, торчащие ребра полностью деревянных сидений, помутневшие от времени окна, сквозь которые не проникает, а едва сочится свет.
Новенькая блестящая крыша от Смолова на контрасте с общим состоянием здания кажется листом подорожника, который приложили к зияющей ране. Но когда нет никакой другой помощи — и это становится великим благом и даже достоянием на всю страну.
Преображение продолжается
«Кстати, наши бабушки соблюдают меры. Иногда иду по улице, вижу, кто-то на велосипеде педалит по делам — и обязательно в маске!» — хвастается заведующая ДК.
Всего в танцевальных, театральных и песенных студиях занимаются 72 человека от мала до велика. Занятия проходили ежедневно. «А сейчас сидим по домам, улыбаемся и машем», — говорит Ольга.
«Дистанционно наши дети принимали участие в конкурсе рисунка „Спасибо деду за Победу“, в некоторых номинациях взяли даже первое место. Скоро будет проходить вокальный конкурс, тоже удаленно», — энергично делится планами заведующая ДК.
При этом Ольга признается, что, конечно, офлайнового общения местным жителям не хватает:
— Им надо общаться, особенно бабулечкам. Они приходили: песни попоют, чаю попьют, сплетни соберут — и на душе хорошо сразу. Ладно сейчас лето — у всех дела в огороде. Но сколько эта ситуация будет продолжаться? Неизвестно.
Вынужденный карантин ощутимо бьет по карману ДК. Весной и летом здесь проводят разнообразные платные мероприятия. Собранные деньги идут на нужды культурного центра.
«Нам столько всего хочется купить… Два года назад, когда я сюда приехала, тут не было никакой нормальной аппаратуры. За то время, пока я работаю, мы успели купить ноутбук, звуковую установку, колонки. В этом году хотели взять проектор, но не получится», — расстроенно и даже как будто с обидой на мир говорит Ольга.
Но Дом культуры продолжает пополнять свое нутро и преображаться если не своими силами, то сторонними. До карантина он получил неожиданный подарок — питерская театральная мастерская прислала одежду сцены: занавес, кулисы, задник.
«Нам просто позвонили и говорят: „А давайте мы продолжим благотворительную акцию Федора Смолова и сделаем такой подарок?“ Я отвечаю: а давайте! Как мы вешали кулисы — это надо было снимать на видео!» — вспоминает заведующая.
Обновка заметно встряхнула село и вновь повысила интерес к культурным мероприятиям — на концерт к 8 Марта собрался полный зал. Увы, красоваться новым кулисам пришлось недолго — накрыл «железный занавес» самоизоляции.
Дорогой старик
Сколько лет зданию Дома культуры в Костином Логу, подсчитать легко: под крышей здания красуется дата его основания — 1962 год.
«Колхоз в то время был небедный, вот и построили такой дворец, — рассказывает глава села Галина Шуллер. — Сначала за ним ухаживали, ремонтировали. А после перестройки колхоз передал здание сельсовету».
Ежегодно эта махина «съедает» около 700 тыс. рублей — большая часть тратится на зарплату сотрудникам и отопление углем и дровами. При этом общий бюджет Костиного Лога в 2020 году — чуть больше 2 млн рублей.
Зато ДК повезло с инициативными жителями, которые придумали попытаться привлечь деньги если не из бюджета, то со стороны — с помощью краудфандинговой площадки. Эта заявка как раз и досталась Смолову на шоу. Что случилось дальше — история известная.
400 тыс. рублей хватило. Правда, всю работу провели местные жители или просто неравнодушные знакомые.
Чудо вдохновило на еще одно обновление — замену печи, которая отапливает все культурное здание. Новое оборудование стоило запредельных для села денег — около 100 тыс. рублей.
«Я случайно познакомилась с одним парнем из Мамонтова, который пообещал сварить нам печь за 70 тыс. рублей. Я пошла к одному фермеру — он 10 тысяч дал, другой еще пять… Так мы перезимовали с новой крышей и печью», — говорит Галина Шуллер.
В планах у главы сельсовета — ремонт зала и крыльца: «Если подсобираем, люди вложатся, по организациям пройдемся — надеемся, соберем нужную сумму».
Собрат по несчастью
Но не каждому культурному зданию приходится ходить по миру с протянутой рукой.
В разговоре Галина Шуллер в качестве примера привела Дом культуры в соседнем селе Покровка, где на бюджетные средства сделали хороший ремонт. Мы решили съездить и туда.
Культурное здание в Покровке значительно отличается от монструозного памятника коммунизму в Костином Логу. Небольшое аккуратное деревянное здание всего лишь на год старше своего соседа. Сразу видно, что ухаживать за ним и содержать значительно легче.
Не успели мы сделать первую пару снимков, как откуда ни возьмись на дороге появилась серая «буханка» — местная администрация решила разузнать, что за чужаки тут стреляют из фоторужья.
Узнав, что мы журналисты, нам охотно показали ДК еще и изнутри. Здесь тоже достаточно большой зрительный зал с такими же деревянными креслами для зрителей, репетиционная комната со сложенными теннисными столами. В здании прохладно, но это освежающий, уютный холод — а не леденящий кровь, как в Костином Логу.
По словам администрации, по концертам местным жителям скучать не приходится — хозяйство забирает летом все свободное время. А вот в библиотеку готовы ринуться хоть сейчас, особенно старшее поколение.
«Ну, а что бабушкам и дедушкам вечерами делать? Не телевизор же смотреть», — резонно говорит заведующая ДК.
Здание сияет белоснежными окнами и межкомнатными дверями. В прошлом году на ремонт было потрачено около миллиона рублей. Деньги смогли привлечь по краевой программе поддержки местных инициатив — 700 тыс. рублей выделил регион, оставшуюся сумму добавили из местного бюджета, скинулись жители села и предприниматели.
«Это наше второе участие в этой программе. В первый раз мы с ее помощью установили водонапорную башню. В основном откликается население. С Домом культуры все тоже понимали, что обновление необходимо, потому что здесь у нас проходят все мероприятия», — пояснили представители сельской администрации.
Простые мечты
На наш взгляд, и тот, и другой Дом культуры одним своим существованием наглядно иллюстрирует фразу «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».
Желания у сельских культурных деятелей хоть и дорогие, но вполне земные.
«Хочется, чтобы наше здание в Костином Логу просто стало красивым и уютным. Вот когда заходишь в районный Дом культуры, сразу понимаешь, что это — Дом культуры. А к нам заходишь — и словно в подвал какой-то попал», — говорит Ольга Устянцева.
На вопрос, что в ДК сделают сразу после снятия карантина, заведующая с горящими глазами отвечает:
— Что будем делать? Да просто откроемся! Дадим жару, закатим какой-нибудь особый концерт, детям устроим дискотеку! Ну, а потом — все мероприятия согласно плану.
Ну как тут не вспомнить фразу из одного знаменитого голливудского фильма: «Дело не проиграно, если есть хоть один дурак, готовый драться за него»?
Не привыкли сидеть дома
Мы решили спросить, как другие дома культуры в крае пережили вынужденный карантин. Как оказалось, и в дистанционном формате им хватало работы.
Светлана Дудкина,
председатель Топчихинского районного Совета депутатов, директор Топчихинского центрального Дома культуры:
Мои культурные деятели не привыкли сидеть дома. В мае наши 97 работников были в отпуске. Но все мероприятия у вас выходили по плану, только в режиме онлайн.
Удаленно мы провели 9 Мая, праздники 1 и 12 июня. Очень надеемся, что мероприятия разрешат, у нас уже готовы все мероприятия, прорепетировали их несколько раз.
Все уже устали, хотят живого общения. Люди, посидев дома, оценили ценность офлайн-встреч.
Сергей Белов,
директор Многофункционального культурного центра Шипуновского района:
Мы просидели дома полтора месяца, потом ушли во внеочередные отпуска. Все мероприятия проводим по плану дистанционно.
Ко Дню защиты детей провели фестиваль детского творчества: принимали видеоматериалы с художественным чтением, театральными номерами, фотографии поделок. А одна номинация у нас была очень необычная — в ней мы оценивали дефиле детей в нарядах родителей.
У всех онлайн-мероприятий в селах есть недостаток — это связь, которая не всегда бывает хорошей. Но мы стараемся, делимся информацией через WhatsApp или «Одноклассники».
Надеемся, летом нам удастся провести запланированные уличные мероприятия. В нашем районе есть замечательный парк с аттракционами — проходя мимо него, очень больно видеть его таким пустым.