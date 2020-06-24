Блеск и нищета в период пандемии: репортаж из дома культуры Федора Смолова на Алтае

Корреспонденты altapress.ru решили узнать, как сельская культура переживает вынужденный карантин. Первым делом мы решили навестить Дом культуры в селе Костин Лог Мамонтовского района, где в прошлом году отремонтировали крышу на деньги знаменитого футболиста сборной России и испанской «Сельты» Федора Смолова. И обнаружили, что там давно гуляет другая, более страшная «болезнь».

Сильнее вируса

— Вот эти прожекторы нам спонсоры дали. А те, что подальше, — по копеечке с населения собрали.

В беседе Ольга Устянцева, заведующая Домом культуры в селе Костин Лог и руководитель творческих студий в одном лице, не может устоять на месте от переполняющей изнутри энергии. Она переминается с ноги на ногу, делает в воздухе виражи, как бы пританцовывая.

«Вот костюм Деда Мороза у нас новый — это я с протянутой рукой по селу побегала, приобрела. А эту тяжеленную печатную машинку утащила из администрации — я все оттуда тащу, — шутя рассказывает Ольга. — Столик журнальный у одних забрала, кресло у других. Тут же ничего не было!».

Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин

В этом вальсе она показывает нам своего «подопечного» — Дом культуры, прогремевший на всю страну в прошлом году, а все из-за того, что знаменитый футболист Федор Смолов в YouTube-шоу Comment Out пожертвовал 400 тыс. рублей на ремонт крыши здания.

«Нам просто… как это говорят? Фортануло, вот! Если бы Федю не позвали на шоу — мы бы никогда не собрали такие деньги», — говорит Ольга.

Несмотря на ремонт, который закончился в октябре прошлого года, «состояние здоровья» мамонтовской «звезды» продолжает оставаться неважным.

Сифонит из щелей в окнах и дверных проемах, с боков сыпется песочек, крошатся ступени на крыльце. Внутри в зрительном зале — рыжие «кровоподтеки» от худой крыши, синюшные стены, торчащие ребра полностью деревянных сидений, помутневшие от времени окна, сквозь которые не проникает, а едва сочится свет.

Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин

Новенькая блестящая крыша от Смолова на контрасте с общим состоянием здания кажется листом подорожника, который приложили к зияющей ране. Но когда нет никакой другой помощи — и это становится великим благом и даже достоянием на всю страну.

Преображение продолжается

«Кстати, наши бабушки соблюдают меры. Иногда иду по улице, вижу, кто-то на велосипеде педалит по делам — и обязательно в маске!» — хвастается заведующая ДК.

Всего в танцевальных, театральных и песенных студиях занимаются 72 человека от мала до велика. Занятия проходили ежедневно. «А сейчас сидим по домам, улыбаемся и машем», — говорит Ольга.

«Дистанционно наши дети принимали участие в конкурсе рисунка „Спасибо деду за Победу“, в некоторых номинациях взяли даже первое место. Скоро будет проходить вокальный конкурс, тоже удаленно», — энергично делится планами заведующая ДК.

При этом Ольга признается, что, конечно, офлайнового общения местным жителям не хватает:

— Им надо общаться, особенно бабулечкам. Они приходили: песни попоют, чаю попьют, сплетни соберут — и на душе хорошо сразу. Ладно сейчас лето — у всех дела в огороде. Но сколько эта ситуация будет продолжаться? Неизвестно.

Вынужденный карантин ощутимо бьет по карману ДК. Весной и летом здесь проводят разнообразные платные мероприятия. Собранные деньги идут на нужды культурного центра.

«Нам столько всего хочется купить… Два года назад, когда я сюда приехала, тут не было никакой нормальной аппаратуры. За то время, пока я работаю, мы успели купить ноутбук, звуковую установку, колонки. В этом году хотели взять проектор, но не получится», — расстроенно и даже как будто с обидой на мир говорит Ольга.

Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин

Но Дом культуры продолжает пополнять свое нутро и преображаться если не своими силами, то сторонними. До карантина он получил неожиданный подарок — питерская театральная мастерская прислала одежду сцены: занавес, кулисы, задник.

«Нам просто позвонили и говорят: „А давайте мы продолжим благотворительную акцию Федора Смолова и сделаем такой подарок?“ Я отвечаю: а давайте! Как мы вешали кулисы — это надо было снимать на видео!» — вспоминает заведующая.

Обновка заметно встряхнула село и вновь повысила интерес к культурным мероприятиям — на концерт к 8 Марта собрался полный зал. Увы, красоваться новым кулисам пришлось недолго — накрыл «железный занавес» самоизоляции.

Дорогой старик

Сколько лет зданию Дома культуры в Костином Логу, подсчитать легко: под крышей здания красуется дата его основания — 1962 год.

«Колхоз в то время был небедный, вот и построили такой дворец, — рассказывает глава села Галина Шуллер. — Сначала за ним ухаживали, ремонтировали. А после перестройки колхоз передал здание сельсовету».

Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин

Ежегодно эта махина «съедает» около 700 тыс. рублей — большая часть тратится на зарплату сотрудникам и отопление углем и дровами. При этом общий бюджет Костиного Лога в 2020 году — чуть больше 2 млн рублей.

Зато ДК повезло с инициативными жителями, которые придумали попытаться привлечь деньги если не из бюджета, то со стороны — с помощью краудфандинговой площадки. Эта заявка как раз и досталась Смолову на шоу. Что случилось дальше — история известная.

400 тыс. рублей хватило. Правда, всю работу провели местные жители или просто неравнодушные знакомые.

Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин

Чудо вдохновило на еще одно обновление — замену печи, которая отапливает все культурное здание. Новое оборудование стоило запредельных для села денег — около 100 тыс. рублей.

«Я случайно познакомилась с одним парнем из Мамонтова, который пообещал сварить нам печь за 70 тыс. рублей. Я пошла к одному фермеру — он 10 тысяч дал, другой еще пять… Так мы перезимовали с новой крышей и печью», — говорит Галина Шуллер.

В планах у главы сельсовета — ремонт зала и крыльца: «Если подсобираем, люди вложатся, по организациям пройдемся — надеемся, соберем нужную сумму».

Собрат по несчастью

Но не каждому культурному зданию приходится ходить по миру с протянутой рукой.

В разговоре Галина Шуллер в качестве примера привела Дом культуры в соседнем селе Покровка, где на бюджетные средства сделали хороший ремонт. Мы решили съездить и туда.

Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин

Культурное здание в Покровке значительно отличается от монструозного памятника коммунизму в Костином Логу. Небольшое аккуратное деревянное здание всего лишь на год старше своего соседа. Сразу видно, что ухаживать за ним и содержать значительно легче.

Не успели мы сделать первую пару снимков, как откуда ни возьмись на дороге появилась серая «буханка» — местная администрация решила разузнать, что за чужаки тут стреляют из фоторужья.

Узнав, что мы журналисты, нам охотно показали ДК еще и изнутри. Здесь тоже достаточно большой зрительный зал с такими же деревянными креслами для зрителей, репетиционная комната со сложенными теннисными столами. В здании прохладно, но это освежающий, уютный холод — а не леденящий кровь, как в Костином Логу.

Представители администрации в селе Покровка Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин

По словам администрации, по концертам местным жителям скучать не приходится — хозяйство забирает летом все свободное время. А вот в библиотеку готовы ринуться хоть сейчас, особенно старшее поколение.

«Ну, а что бабушкам и дедушкам вечерами делать? Не телевизор же смотреть», — резонно говорит заведующая ДК.

Здание сияет белоснежными окнами и межкомнатными дверями. В прошлом году на ремонт было потрачено около миллиона рублей. Деньги смогли привлечь по краевой программе поддержки местных инициатив — 700 тыс. рублей выделил регион, оставшуюся сумму добавили из местного бюджета, скинулись жители села и предприниматели.

Дом культуры в селе Покровка Дмитрий Лямзин

«Это наше второе участие в этой программе. В первый раз мы с ее помощью установили водонапорную башню. В основном откликается население. С Домом культуры все тоже понимали, что обновление необходимо, потому что здесь у нас проходят все мероприятия», — пояснили представители сельской администрации.

Простые мечты

На наш взгляд, и тот, и другой Дом культуры одним своим существованием наглядно иллюстрирует фразу «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Желания у сельских культурных деятелей хоть и дорогие, но вполне земные.

«Хочется, чтобы наше здание в Костином Логу просто стало красивым и уютным. Вот когда заходишь в районный Дом культуры, сразу понимаешь, что это — Дом культуры. А к нам заходишь — и словно в подвал какой-то попал», — говорит Ольга Устянцева.

Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин

На вопрос, что в ДК сделают сразу после снятия карантина, заведующая с горящими глазами отвечает:

— Что будем делать? Да просто откроемся! Дадим жару, закатим какой-нибудь особый концерт, детям устроим дискотеку! Ну, а потом — все мероприятия согласно плану.

Ну как тут не вспомнить фразу из одного знаменитого голливудского фильма: «Дело не проиграно, если есть хоть один дурак, готовый драться за него»?

Дом культуры в селе Костин Лог Дмитрий Лямзин