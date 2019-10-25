Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 октября 2°C

Для крупных заводов на Алтае вновь не нашлось арендатора. Что с ними не так?

24 октября должны были пройти торги на право аренды барнаульского и бийского маслоэкстракционных заводов, однако их признали не состоявшимися. Несмотря на то, что зарегистрировано было пять участников, никто из них не подал своего предложения по цене.

На барнаульском заводе "АгроСиб-Раздолье"
На барнаульском заводе "АгроСиб-Раздолье"
"АгроСиб-Раздолье"

Начальная стоимость аренды обоих заводов составляла 24,3 млн рублей в месяц. В сентябре, когда предприятия выставлялись на торги в первый раз, она была 27 млн.

За эти средства потенциальный управленец получал во временное пользование заводскую недвижимость, транспорт и оборудование, находящееся в залоге у Промсвязьбанка.

Как отмечают эксперты, работающие в масложировой отрасли края, нынешняя цена аренды слишком завышена, поэтому не удивительно, что участники проигнорировали торги.

«Я предполагаю, что проявлять активность они начнут, когда арендная плата на торгах опустится до 10−15 млн рублей в месяц. Это реальный ценник», — сообщил источник altapress.ru.

Производство лецитина на &quot;АгроСиб-Раздолье&quot;.
Производство лецитина на «АгроСиб-Раздолье».
Олег Богданов

В настоящий момент арендатором мощностей крупнейших маслоэкстракционных заводов на Алтае является федеральная компания «Благо». Инвестор подтверждал altapress.ru свою заинтересованность в дальнейшей работе в регионе.

«ГК „Благо“ обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешительной документацией. Компания наладила эффективный процесс производства и сбыта продукции. Так, в 2019 году одним из ключевых направлений экспорта стал Китай. Доля КНР в объеме всех экспортных отгрузок в I полугодии 2019 года составила 21%. При этом более 95% отгрузок в эту страну осуществляются именно с площадок в Барнауле, Бийске и Омске. Это позволяет оценивать нас как эффективного и сильного арендатора и рассчитывать на положительный исход как торгов на продление аренды, так торгов на приобретение имущества», — говорилось в официальном сообщении.

Повторные торги на право аренды мощностей заводов, скорее всего, пройдут в ноябре.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость