Для крупных заводов на Алтае вновь не нашлось арендатора. Что с ними не так?

Начальная стоимость аренды обоих заводов составляла 24,3 млн рублей в месяц. В сентябре, когда предприятия выставлялись на торги в первый раз, она была 27 млн.
За эти средства потенциальный управленец получал во временное пользование заводскую недвижимость, транспорт и оборудование, находящееся в залоге у Промсвязьбанка.
Как отмечают эксперты, работающие в масложировой отрасли края, нынешняя цена аренды слишком завышена, поэтому не удивительно, что участники проигнорировали торги.
«Я предполагаю, что проявлять активность они начнут, когда арендная плата на торгах опустится до 10−15 млн рублей в месяц. Это реальный ценник», — сообщил источник altapress.ru.
В настоящий момент арендатором мощностей крупнейших маслоэкстракционных заводов на Алтае является федеральная компания «Благо». Инвестор подтверждал altapress.ru свою заинтересованность в дальнейшей работе в регионе.
«ГК „Благо“ обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешительной документацией. Компания наладила эффективный процесс производства и сбыта продукции. Так, в 2019 году одним из ключевых направлений экспорта стал Китай. Доля КНР в объеме всех экспортных отгрузок в I полугодии 2019 года составила 21%. При этом более 95% отгрузок в эту страну осуществляются именно с площадок в Барнауле, Бийске и Омске. Это позволяет оценивать нас как эффективного и сильного арендатора и рассчитывать на положительный исход как торгов на продление аренды, так торгов на приобретение имущества», — говорилось в официальном сообщении.
Повторные торги на право аренды мощностей заводов, скорее всего, пройдут в ноябре.