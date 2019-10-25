Для крупных заводов на Алтае вновь не нашлось арендатора. Что с ними не так?

24 октября должны были пройти торги на право аренды барнаульского и бийского маслоэкстракционных заводов, однако их признали не состоявшимися. Несмотря на то, что зарегистрировано было пять участников, никто из них не подал своего предложения по цене.

Начальная стоимость аренды обоих заводов составляла 24,3 млн рублей в месяц. В сентябре, когда предприятия выставлялись на торги в первый раз, она была 27 млн.

За эти средства потенциальный управленец получал во временное пользование заводскую недвижимость, транспорт и оборудование, находящееся в залоге у Промсвязьбанка.

Как отмечают эксперты, работающие в масложировой отрасли края, нынешняя цена аренды слишком завышена, поэтому не удивительно, что участники проигнорировали торги.

«Я предполагаю, что проявлять активность они начнут, когда арендная плата на торгах опустится до 10−15 млн рублей в месяц. Это реальный ценник», — сообщил источник altapress.ru.

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В настоящий момент арендатором мощностей крупнейших маслоэкстракционных заводов на Алтае является федеральная компания «Благо». Инвестор подтверждал altapress.ru свою заинтересованность в дальнейшей работе в регионе.

«ГК „Благо“ обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешительной документацией. Компания наладила эффективный процесс производства и сбыта продукции. Так, в 2019 году одним из ключевых направлений экспорта стал Китай. Доля КНР в объеме всех экспортных отгрузок в I полугодии 2019 года составила 21%. При этом более 95% отгрузок в эту страну осуществляются именно с площадок в Барнауле, Бийске и Омске. Это позволяет оценивать нас как эффективного и сильного арендатора и рассчитывать на положительный исход как торгов на продление аренды, так торгов на приобретение имущества», — говорилось в официальном сообщении.

Повторные торги на право аренды мощностей заводов, скорее всего, пройдут в ноябре.