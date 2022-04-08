8 апреля
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Экономика

Для кисок вместо Whiskas. Известная на Алтае компания запускает новый амбициозный проект

«Алейскзернопродукт» приступил к опытной эксплуатации нового цеха по выпуску кормов для домашних животных. Об этом 6 апреля в ходе совещания в правительстве региона рассказал исполнительный директор предприятия Денис Старовойтов.

Кошки и собаки.
Кошки и собаки.
СС0

Старовойтов отметил, что первую продукцию в новом цехе начали выпускать еще в марте.

«Идет наладка оборудования, технологий, рецептуры. Мы здесь двигаемся в сторону импортозамещения», — пояснил он.

О желании компании активнее заниматься данным направлением стало известно еще в 2019 году. Тогда представители «Алейскзернопродукта» впервые сообщили, что на заводе будет установлено американское оборудование, на котором будут выпускать новый корм элит-класса для собак и корма для кошек эконом и премиум-класса.

Кроме того, предприятие планировало выпускать мясные лакомства для собак.

Напомним, более 10 лет «Алейскзернопродукт» производит корм для собак «Дилли», спрос на который за это время существенно вырос. Данный факт, вероятно, и подтолкнул компанию к расширению ассортимента.

Кошка с собакой - это очень весело.
Кошка с собакой — это очень весело.
boredpanda.com

Сумма вложений в новый проект не называется.

Шесть лет назад генеральный директор «Алейскзернопродукта» Алла Старовойтова рассказывала altapress.ru о производстве кормов для рыб, которое смогло наладить предприятие.

Алла Старовойтова,
генеральный директор предприятия «Алейскзернопродукт» (выступление на проекте «Школа успеха», 27 января 2016 года):

Сейчас все начали заниматься разведением аквакультур, скупают и осваивают озера. Причем этот процесс идет не только в Алтайском крае, но и по всей Сибири. Узнав, что наше предприятие серьезно занимается производством полнорационных комбикормов и премиксов, к нам обратились с просьбой попробовать выпустить корма для рыб. Попробовали — первая партия получилась неплохой. Понимая, что вручную таким производством заниматься нельзя, мы перестроили свои планы и сейчас приобретаем дополнительное оборудование.

Корм для животных. Собака.
Корм для животных. Собака.
CC0

Напомним, в марте владельцы домашних животных заговорили о дефиците импортных кормов для животных.

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