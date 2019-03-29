Томенко поставил Алтаю задачу в три раза увеличить агропромышленный экспорт

К 2024 году объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса из Алтайского края увеличатся до 501 млн долларов или в 2,7 раза, пишет ТАСС. Увеличить экспорт необходимо для реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Красноярском экономическом форуме.

Губернатор заявил, что речь идет о выходе на уровень в 45 млрд долларов в 2024 году по объему экспорта АПК по стране.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Если говорить про край, наш вклад в эти $45 млрд должен к 2024 году составить $501 млн — паспорт нашего регионального проекта в части своей составляющей нацпроекта подписан. Если говорить про 2017 год, экспорт составлял порядка $188 млн — нам нужно увеличить объемы производства продукции на экспорт 2,7 раза за этот период.

В первую очередь это намерены сделать за счет повышения конкурентоспособности алтайской продукции, добавил губернатор.

О чем еще сказал губернатор

Реализация нацпроекта позволит поднять рентабельность аграрной отрасли. В 2018 году рентабельность сельхозорганизаций с учетом господдержки упала на 0,5% по сравнению с 2017 годом. Она составила 15,5%

Власти связывают это со сложной посевной кампанией. Виктор Томенко отметил, что регион будет работать для развития экспорта над вопросами условий хранения, ритмичности поставок, упаковки и логистикой.

Также губернатор отметил, что правительство РФ финансирует часть расходов региональных экспортеров, но Алтайский край в постановление по господдержки экспорта зерна не вошел. В рамках другого постановления региону компенсируют часть затрат на транспортировку сельхозпродукции на внешние рынки, в том числе железнодорожным транспортом.

Ранее altapress.ru писал, что только 100 тысяч тонн зерна в лучшем случае сможет экспортировать Алтайский край по льготному тарифу. Такой незначительный объем на зерновом балансе региона кардинальным образом не отразится.