Томенко поставил Алтаю задачу в три раза увеличить агропромышленный экспорт

Губернатор заявил, что речь идет о выходе на уровень в 45 млрд долларов в 2024 году по объему экспорта АПК по стране.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Если говорить про край, наш вклад в эти $45 млрд должен к 2024 году составить $501 млн — паспорт нашего регионального проекта в части своей составляющей нацпроекта подписан. Если говорить про 2017 год, экспорт составлял порядка $188 млн — нам нужно увеличить объемы производства продукции на экспорт 2,7 раза за этот период.
В первую очередь это намерены сделать за счет повышения конкурентоспособности алтайской продукции, добавил губернатор.
О чем еще сказал губернатор
Реализация нацпроекта позволит поднять рентабельность аграрной отрасли. В 2018 году рентабельность сельхозорганизаций с учетом господдержки упала на 0,5% по сравнению с 2017 годом. Она составила 15,5%
Власти связывают это со сложной посевной кампанией. Виктор Томенко отметил, что регион будет работать для развития экспорта над вопросами условий хранения, ритмичности поставок, упаковки и логистикой.
Также губернатор отметил, что правительство РФ финансирует часть расходов региональных экспортеров, но Алтайский край в постановление по господдержки экспорта зерна не вошел. В рамках другого постановления региону компенсируют часть затрат на транспортировку сельхозпродукции на внешние рынки, в том числе железнодорожным транспортом.
Ранее altapress.ru писал, что только 100 тысяч тонн зерна в лучшем случае сможет экспортировать Алтайский край по льготному тарифу. Такой незначительный объем на зерновом балансе региона кардинальным образом не отразится.