Для удешевления красноярское метро решили сделать беспилотным, менее глубоким и «укороченным»

В Красноярске рассматривают варианты удешевления стоимости проекта метрополитена с сохранением качества, сообщает правительство региона.

Ранее зампред правительства России Марат Хуснуллин заявил, что метро в Красноярске заработает не позже 2025 года.

Вице-премьер также подчеркнул, что придется подумать над уменьшением стоимости строительства.

«По поручению <…> рассматриваются варианты возможной оптимизации стоимости проекта с сохранением его качества. Над задачей работают несколько коллективов экспертов», — рассказали в правительстве.

В частности, предложили изменить глубины залегания станций до 25 метров — вместо запланированных 60 метров.

Кроме того, рассматривают возможность укоротить составы до пяти вагонов и реализовать беспилотное управление.

«Это позволит снизить стоимость эксплуатации и сделать метро технически более совершенным», — пояснили власти.

Сейчас стоимость метрополитена оценивают в 128 млрд рублей. В окончательном варианте проект должны сформировать до конца 2021 года.

Кстати, ранее строительство оценили в 65 млрд рублей. Красноярцы предложили потратить деньги на скоростные троллейбусы и трамваи.