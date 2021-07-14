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Экономика

Вице-премьер РФ пообещал метро в Красноярске через четыре года, которое строят уже 26 лет

Зампред правительства России Марат Хуснуллин заявил в своем Instagram, что метро в Красноярске заработает не позже 2025 года.

Первые посетители метро
Первые посетители метро
МАММ/МДФ/russfoto

Накануне Хуснуллин встретился с губернатором Красноярского края Александром Уссом — обсудили перспективы подземных пассажироперевозок в Красноярске.

По словам вице-премьера, строительство проведут с использованием возвратных средств, а затраты на работы снизят.

«На сегодня проект еще недоработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства. Метро должно поехать не позже 2025 года, но его реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе», — подчеркнул Хуснуллин.

Стоит отметить, что метро в Красноярске начали строить в 1995 году, причем работы неоднократно прекращали и переносили.

В 2019 году грандиозное строительство оценили в 65 млрд рублей. По планам, первая ветка должна включать шесть станций метрополитена.

Кстати, ранее жители Красноярска начали протестовать против метро и предложили запустить скоростные троллейбусы.

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