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Экономика

Для зятя Мишустина обнулили налоговую ставку на грибной бизнес

Российское правительство отнесло грибы к сельскохозяйственной продукции. Налоговая ставка на прибыль для производителей грибов тем самым снижена до 0%.

Конец сентября 2020 года. Грибы не заканчиваются.
Конец сентября 2020 года. Грибы не заканчиваются.
vk.com/grib22rus

Ранее бизнес по выращиванию и реализацией грибов не входил в список сельскохозяйственной продукции и облагался ставкой в 20% от прибыли. Плодоовощной союз РФ обращался в Минсельхоз с просьбой отнести грибы к сельскохозяйственной продукции еще в 2019 году, пишет polit.ru.

Родственные интересы

По данным The Bell, крупнейшим производителем грибов в России является «Грибная радуга». И 70% этой компании принадлежит зятю Мишустина Александру Удодову.

Постановление об обнулении налоговой ставки за подписью премьера Мишустина опубликовано на портале правовой информации. Постановление вступит в силу с начала следующего года.

О навозе и валежнике

Между тем алтайские фермеры задыхаются от навозных штрафов. С июля 2016 года в России действует «налог на навоз». По закону это «опасный отход», а для его сбора и хранения необходимо получать лицензию. Аграрии, в том числе и в Алтайском крае, до сих пор пытаются бороться с излишними, по их мнению, требованиями.

С 1 января 2019 года в России разрешили безнаказанно собирать в лесу валежник. Это может сильно облегчить жизнь сельских жителей, считают власти.

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