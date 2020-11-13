Алтайские фермеры задыхаются от навозных штрафов

Чтобы получить лицензию, нужно создать условия для хранения отходов — подстилать полиэтилен, создавать навозные лагуны. А также придется купить специально оборудованный транспорт для перевозки навоза.
Все это привело к пикантным казусам — например, на коровьи или птичьи экскременты теперь надо оформлять паспорт, а для их транспортировки получать разрешение как на перевозку опасного груза, который, согласно нормативно-правовым документам, может быть использован в том числе в террористических целях, говорится на официальном сайте алтайского крайкома КПРФ.
«Смех смехом, но владельцы ферм в России буквально задыхаются от навозных штрафов», — отмечают коммунисты.
Органы надзора среди причин наложения штрафа называют даже «превышение в почве содержания гумуса», но, как знает любой фермер, именно увеличенная концентрация гумуса расценивается как безусловный плюс для повышения урожайности.
Аграрии предлагают оставить «навозные» штрафы только для крупных агропредприятий, где поголовье скота исчисляется несколькими тысячами единиц.
Первый секретарь Топчихинского райкома КПРФ, глава крестьянско-фермерского хозяйства Вячеслав Лаптев уверен, что практически все реформы в аграрной сфере направлены на то, чтобы люди не занимались разведением сельхоз животных в личных подсобных хозяйствах.
«Здесь нет ничего, кроме задачи задавить мелких сельхозпроизводителей и создать кормушку для лиц, которые получат эти лицензии на хранение, переработку и транспортировку навоза. Мы это видим на примере „мусорной реформы“. Ну, а фермеры во избежание штрафов, будут закрывать КФХ и менять статус на ЛПХ, в результате государство потеряет большое количество субъектов налогообложения», — прокомментировал Лаптев.
Соблюдение установленных условий хранения навоза — в 20 метрах от собственного жилья и жилья соседей фактически соблюдать невозможно, подчеркнул он.
«Сегодня размер приусадебных участков, которые можно оформить и задействовать под ЛПХ, например, в Топчихе ограничен 15 сотками, в селах Топчихинского района — 25 соток при том, что у нас огромное количество брошенной земли. Скажите, как на этой территории можно содержать КРС в количестве 15 голов разрешенных без оформления ИП, да еще и выполнять все требования по утилизации навоза?» — задается вопросом топчихинский аграрий.
Минимальная группа КРС должна состоять из 45 голов, а значит необходимо оформление ИП тогда «навозная реформа» сразу распространится на это субъект, отметил фермер.
Отметим, что цена паспорта на навоз составляет 7 тыс. рублей, цена экспертизы (химического состава навоза) — 20 тыс. рублей, а штраф — 400 тыс. рублей. Об этом в Facebook писал забайкальский фермер Александр Тылькевич.
«Интересно, что употребляют наши законодатели, когда создают такие законы? Они вообще в курсе, что навоз тысячелетия был удобрением! Что мы выращиваем на нем огурцы, помидоры, арбузы и другие овощи. Еще никто от этого не умер!» — возмущался аграрий.
Ранее altapress.ru писал, что владельцы личных подсобных хозяйств начали закалывать скот и продавать его перекупщикам из-за нехватки и дороговизны кормов.
С 1 января 2019 года в России разрешили безнаказанно собирать в лесу валежник. Это может сильно облегчить жизнь сельских жителей, считают власти.