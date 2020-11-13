Алтайские фермеры задыхаются от навозных штрафов

С июля 2016 года в России действует «налог на навоз». По закону это «опасный отход», а для его сбора и хранения необходимо получать лицензию. Аграрии, в том числе и в Алтайском крае, до сих пор пытаются бороться с излишними, по их мнению, требованиями.

Чтобы получить лицензию, нужно создать условия для хранения отходов — подстилать полиэтилен, создавать навозные лагуны. А также придется купить специально оборудованный транспорт для перевозки навоза.

Все это привело к пикантным казусам — например, на коровьи или птичьи экскременты теперь надо оформлять паспорт, а для их транспортировки получать разрешение как на перевозку опасного груза, который, согласно нормативно-правовым документам, может быть использован в том числе в террористических целях, говорится на официальном сайте алтайского крайкома КПРФ.

«Смех смехом, но владельцы ферм в России буквально задыхаются от навозных штрафов», — отмечают коммунисты.

Органы надзора среди причин наложения штрафа называют даже «превышение в почве содержания гумуса», но, как знает любой фермер, именно увеличенная концентрация гумуса расценивается как безусловный плюс для повышения урожайности.

Ферма. izvestiy-kamen.ru

Аграрии предлагают оставить «навозные» штрафы только для крупных агропредприятий, где поголовье скота исчисляется несколькими тысячами единиц.

Первый секретарь Топчихинского райкома КПРФ, глава крестьянско-фермерского хозяйства Вячеслав Лаптев уверен, что практически все реформы в аграрной сфере направлены на то, чтобы люди не занимались разведением сельхоз животных в личных подсобных хозяйствах.

«Здесь нет ничего, кроме задачи задавить мелких сельхозпроизводителей и создать кормушку для лиц, которые получат эти лицензии на хранение, переработку и транспортировку навоза. Мы это видим на примере „мусорной реформы“. Ну, а фермеры во избежание штрафов, будут закрывать КФХ и менять статус на ЛПХ, в результате государство потеряет большое количество субъектов налогообложения», — прокомментировал Лаптев.

Соблюдение установленных условий хранения навоза — в 20 метрах от собственного жилья и жилья соседей фактически соблюдать невозможно, подчеркнул он.

«Сегодня размер приусадебных участков, которые можно оформить и задействовать под ЛПХ, например, в Топчихе ограничен 15 сотками, в селах Топчихинского района — 25 соток при том, что у нас огромное количество брошенной земли. Скажите, как на этой территории можно содержать КРС в количестве 15 голов разрешенных без оформления ИП, да еще и выполнять все требования по утилизации навоза?» — задается вопросом топчихинский аграрий.

Встреча губернатора Виктора Томенко с руководителями хозяйств и фермерами. Пресс-служба Правительства Алтайского края

Минимальная группа КРС должна состоять из 45 голов, а значит необходимо оформление ИП тогда «навозная реформа» сразу распространится на это субъект, отметил фермер.

Отметим, что цена паспорта на навоз составляет 7 тыс. рублей, цена экспертизы (химического состава навоза) — 20 тыс. рублей, а штраф — 400 тыс. рублей. Об этом в Facebook писал забайкальский фермер Александр Тылькевич.

«Интересно, что употребляют наши законодатели, когда создают такие законы? Они вообще в курсе, что навоз тысячелетия был удобрением! Что мы выращиваем на нем огурцы, помидоры, арбузы и другие овощи. Еще никто от этого не умер!» — возмущался аграрий.

Ранее altapress.ru писал, что владельцы личных подсобных хозяйств начали закалывать скот и продавать его перекупщикам из-за нехватки и дороговизны кормов.

С 1 января 2019 года в России разрешили безнаказанно собирать в лесу валежник. Это может сильно облегчить жизнь сельских жителей, считают власти.