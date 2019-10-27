Дмитрий Киселев решил перейти на вино

Генеральный директор информагентства «Россия сегодня», ведущий политических шоу Дмитрий Киселев неожиданно возглавил Союз виноградарей и виноделов России. Как пишет «Ведомости», он сменил на этом посту защитника российских предпринимателей Бориса Титова.

Борис Титов возглавлял Союз виноградарей и виноделов России в течение 9 лет и признался, что очень устал совмещать бизнес (он владеет винным домом «Абрау-Дюрсо») и общественную деятельность. Поэтому сам подал в отставку.

Газета также сообщает, что Дмитрий Киселев появился на «виноградном» посту неслучайно. Телеведущий не просто любит вино, а инвестирует в виноделие в Крыму. Проект с его участием под названием Cock t`est belle в Коктебеле был основан в 2009 году четырьмя семьями, компании принадлежит около 5 га виноградников, маленькая винодельня и погреб для выдержки игристых вин. Хозяйство производит до 4000 бутылок в год.

Что касается. союза, то при Титове эта общественная организация активно отстаивала интересы отрасли. В частности, она почти добилась возврата рекламы вина на телевидении. Премьер-министр Дмитрий Медведев осторожно высказался в том смысле, что такая реклама в ближайшее время может вернуться на телеэкраны.