Добавить врачей и площадей. В Алтайском крае полных ходом идет строительство новых объектов здравоохранения

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и принятой на региональном уровне программе модернизации первичного звена в Алтайском крае в последние два года идут масштабные стройки медицинских объектов. Какие-то уже подходят к завершению, другие — еще на этапе согласования проектов. Рассказываем о самых главных планах минздрава.

Поликлиника № 14 в Барнауле

В 2020 году по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нацпроекту «Здравоохранение» запущено строительство уникального для Алтайского края объекта — первой в Барнауле типовой поликлиники.

Сегодня стоимость здания под городскую поликлинику № 14 с учетом оснащения самым современным медицинским оборудованием составляет более 1,7 млрд рублей.

Учреждение рассчитано на 900 посещений в смену, с режимом работы в две смены. Это решит проблему существующей загруженности. Все специалисты будут размещены в одном здании. Здесь принципиально изменятся подходы к оказанию медицинской помощи.

В поликлинике будет травмпункт, дневной стационар, женская консультация, а также терапевтическое, хирургическое, рентгенологическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения и отделение медицинской профилактики.

В просторном здании разместятся кабинеты неотложной помощи, инфекциониста, уролога, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, онколога, доврачебного приема, функциональной диагностики.

Для удобства пациентов регистратуру, рентгенологическое отделение и процедурные кабинеты разместят на первом этаже. Рядом — отделение неотложной помощи. Отдельным входом обеспечат и инфекционное отделение.

В хирургическом отделении начнут проводить амбулаторные операции. Кроме того, в поликлинике появятся сразу три травматолога. Добавят и хирургов — их будет четыре вместо двух.

Главный принцип строящейся поликлиники заключается в том, чтобы жители получали все услуги в одном месте, а не направлялись в другие медучреждения.

Цифра Более 150 медицинских организаций, подведомственных минздраву региона, работают в Алтайском крае. В них трудятся более 8 тыс. врачей, 22 тыс. средних и 3 тыс. младших медработников.

Поликлиника № 14 в Барнауле. Минздрав АК. Поликлиника № 14 в Барнауле. Минздрав АК. Поликлиника № 14 в Барнауле. Минздрав АК.

Инфекционное отделение в Павловске

Коронавирусная инфекция всем дала понять, насколько важна работа инфекционных госпиталей. В июне 2021 года по краевой адресной инвестиционной программе началось строительство инфекционного корпуса Павловской центральной районной больницы.

Стоимость объекта составляет 192,2 млн рублей.

Здание будет одноэтажным, площадью около 2 тыс. кв. м. На территории инфекционного корпуса планируют установить станцию обеззараживания стоков от инфекционной больницы, дизельную электростанцию, пожарные резервуары. Кроме того, проектом предусмотрены условия для маломобильных граждан.

Старый корпус был построен более 50 лет назад. Он уже не подлежал ремонту. Экспертиза это показала. И тогда на краевом уровне было принято решение построить новое здание, которое рассчитано на 12 коек. В том числе здесь будет две палаты интенсивной терапии.

К каждой кровати подведут кислород, предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Также в корпусе оборудуют изолированные кабинеты врача-инфекциониста и врача-фтизиатра с полным набором подсобных помещений.

Инфекционный корпус планируют ввести в эксплуатацию уже этим летом. Штат сотрудников набран. Работать отделение будет на три района — Павловский, Ребрихинский, Шелаболихинский.

Цифра 87 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования поставят в действующие клиники Алтайского края.

Строительство Павловской ЦРБ. Минздрав АК. Строительство Павловской ЦРБ. Минздрав АК.

Хирургический корпус Центра охраны материнства и детства

Очень важный для детского здравоохранения объект планировали построить в крае еще в 2012 году. Проект прошел все необходимые экспертизы в 2020-м. В этом году начнется строительство, а сдадут корпус в 2025-м.

Хирургический стационар будет рассчитан на 165 коек. Кроме того, там должна появиться реанимация на 12 коек. В здании разместят шесть операционных, приемно-диагностическое отделение, реанимационный консультативный педиатрический центр, отделения лучевой диагностики, ортопедии и онкологии, а также травмпункт и современную лабораторию.

Строительство корпуса решит сразу несколько важных задач для регионального здравоохранения. Например, сейчас некоторые виды хирургической помощи новорожденным и детям могут оказать только в больницах для взрослых. Детей со многими аномалиями развития и травмами врачи вынуждены направлять в Новосибирск. С появлением хирургического корпуса все виды медпомощи маленькие пациенты смогут получать на Алтае.

Общая площадь помещений составит 19,5 тыс. кв. м, высота корпуса будет доходить до восьми этажей.

Два года назад краевой минздрав оценивал проект строительства в 1,5 млрд рублей. Пандемия COVID-19 помешала всем планам. Теперь строительство потребует больше и времени, и денег. Вместе со всей медицинской техникой, которая нужна новому корпусу, проект обойдется в 4,42 млрд рублей.

Цифра 130 объектов первичного звена здравоохранения построят до 2025 года в Алтайском крае по программе модернизации.

Центр охраны материнства и детства. Минздрав АК. Центр охраны материнства и детства. Минздрав АК. Центр охраны материнства и детства. Минздрав АК.

Поликлиника в Камне-на-Оби

В ближайшее время утвердят проект новой консультативно-диагностической поликлиники Каменской межрайонной больницы мощностью 800 посещений в смену. Объект также включен в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

По данным минздрава Алтайского края, на объект предусмотрено 706,4 млн рублей. 690,5 млн— федеральные, остальные — краевые. Правда, не исключено, что из-за ситуации на строительном рынке эти цифры будут меняться.

Поликлиника объединит три действующих амбулаторных подразделения Каменской больницы — взрослую, детскую и стоматологическую поликлиники. Сейчас они «живут» в ветхих или приспособленных помещениях в разных частях города.

Взрослое отделение рассчитано на 500 посещений в смену, детское — на 300.

В поликлинике разместят дневной стационар на 15 коек. Будет свой компьютерный томограф и полный набор диагностического оборудования. В поликлиническое и радиолучевое отделения сделают отдельные входы.

Новая поликлиника будет работать по окружному принципу, как и сама больница. Она примет жителей Камня-на-Оби, Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Баевского и Тюменцевского районов. Здесь, на межрайонном уровне, скоро можно будет получать все виды медицинской помощи, кроме высокотехнологичной.

Трехэтажное здание общей площадью 8,461 кв. м разместится на территории Каменской больницы на пустующей площадке между инфекционным и административным корпусами.

Не менее масштабная стройка, имеющая целью создание межрайонного медицинского центра, начнется и в Алейске.

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Врачебные амбулатории

До конца года в Алтайском крае построят 10 новых врачебных амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Амбулатории модульного типа в регионе возводятся впервые. Это будут одноэтажные здания площадью от 350 до 554 кв. м.

По условиям проекта модернизации первичного звена и нацпроекта «Здравоохранение» на строительство нового объекта претендуют только те населенные пункты, где износ зданий превышает 80%.

Цифры 18 фельдшерско-акушерских пунктов построят в Алтайском крае до конца 2022 года. 463 млн рублей составит общая стоимость ФАПов и амбулаторий. Это втрое больше, чем выделено в 2021-м.

Самую большую амбулаторию площадью 554 кв. м построят в Барнауле. В ней планируют разместить взрослое и детское поликлинические отделения, фильтр-бокс и дневной стационар. Прием будут вести терапевты, педиатры, стоматолог, гинеколог, фельдшер. Здесь же оборудуют процедурные и прививочные кабинеты, просторные гардеробы для персонала и пациентов, комнаты для забора биоматериала, санузлы и подсобные помещения.

Общая стоимость объектов составляет 393, 9 млн руб­лей.

Все врачебные амбулатории и центр общей врачебной практики оснастят новым оборудованием и мебелью.