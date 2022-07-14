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Здоровье

Барнаульская поликлиника № 14 станет аналогом краевого Диагностического центра

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов рассказал журналистам, как идет строительство нового корпуса поликлиники № 14 в постоянно расширяющемся Индустриальном районе.

Строительство поликлиники №14.
Строительство поликлиники №14.
zdravalt.ru

Сейчас здание готово примерно на 60%. Здесь идет внутренняя отделка, запускаются лифты, протягивают сети связи и электричества, пишет «Вести-Алтай».

Что касается оснащения, то краевой Минздрав заявил, что по уровню оно приблизится к алтайскому Диагностическому центру — в поликлинику закупят современную медтехнику.

«Ещё в новом здании хотят открыть отделение амбулаторной хирургии, чтобы делать небольшие операции с выпиской пациента день в день. Другое новшество — служба мужского здоровья. Кстати, женская консультация тоже переедет сюда, сейчас она в детском корпусе на Взлётной — то здание целиком оставят маленьким пациентам», — сообщает СМИ.

В поликлинике появятся узкие специалисты, такие как пульмонолог и гастроэнтеролог. Главврач рассказал, что уже есть как минимум 20 врачей, готовых устроиться на работу в новый корпус.

По словам Попова, в следующем году Минздрав приступит к проектированию ещё одной поликлиники с аналогичной мощностью. Построят ее до 2025 года.

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