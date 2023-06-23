"Дочка" крупного российского агрохолдинга начала серьезную стройку на Алтае

Агрофирма "Черемновская", входящая в структуру агрохолдинга "Доминант", приступила к строительству элеваторного комплекса в Павловском районе. Новый объект необходим инвестору для хранения собственного зерна, производство которого с каждым годом увеличиваются.

Строительные работы начались еще в мае. Как сообщает портал "Алтайский крестьянин", уже готовы фундаменты под емкости для хранения зерна после сушки.

К 1 сентября 2023 года подрядчик планирует сдать восемь из них, а также узел по приемке и сушке зерна. Первую очередь объекта надеются завершить к осени 2024 года.

"Мы запланировали строительство элеватора в прошлом году. Работы начали около полутора месяцев назад. Идем даже с опережением графика. Хранить будем свое зерно. Первоначально комплекс рассчитан на 50 тыс. тонн. Валовой сбор с наших площадей сейчас составляет около 45 тыс. тонн", - сообщил изданию Сергей Ярещенко, гендиректор агрофирмы "Черемновская".

"Шипуновский элеватор"на момент продажи. avito.ru

Отметим, что у "Домининта" на Алтае уже есть мощности по хранению. В апреле 2016 года за 80 млн рублей был выкуплен Шипуновский элеватор, который инвестор планировал сделать образцовым. Также здесь планировалось восстановить переработку.

Что известно об инвесторе

Агрофирма "Черемновская" - основной производитель сахарной свеклы в Алтайском крае. Поставляет она ее на одноименный сахарный завод, также входящий в круг бизнес-интересов "Доминанта".

Предприятие работает в трех районах края — Павловском, Ребрихинском и Шелаболихинском на площади около 40 тыс. га, 13 тыс. из которых отданы под пшеницу. За прошлый год агрофирма показала хорошие финансовые результаты - чистая прибыль составила чуть более 2,6 млрд рублей.

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года Олег Богданов

Согласно пояснениям к бухгалтерскому отчету за 2022 год, у компании на конец периода имелась предоплата в размере 309 млн рублей, уплаченная в связи с осуществлением капитальных вложений.