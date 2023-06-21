21 июня
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Экономика

Крупная компания на Алтае планирует запустить еще один завод с прицелом на экспорт в Китай

Экспортный союз SEUS в 2023 году планирует открыть еще одно перерабатывающее производство. Речь идет о завод по выпуску растительных масел на базе мелькомбината на станции Ребриха. Объект, который несколько лет находился в аренде, уже перешел инвестору в собственность.

Открытие маслоцеха в Заринске.
Открытие маслоцеха в Заринске.
Анна Зайкова

Как стало известно altapress.ru, маслозавод будет типовым. Аналогичные проекты SEUS уже реализовал на двух своих площадках - в Заринске и в Алейском крае.

Производство на базе Заринского элеватора компания запустила относительно недавно - в ноябре 2022 года. Перерабатывают там две культуры — рапс и лен. В общей сложности 150 тонн в сутки.

На выходе получают растительное масло технического предназначения, его в дальнейшем можно использовать для выпуска биотоплива, резино-технических изделий и косметики. После дополнительной очистки масло из Заринска употребляется и в пищу.

Руководство SEUS не скрывает: продукция маслоцеха ориентирована, прежде всего, на экспорт. И первый в очереди - Китай.

Открытие маслоцеха в Заринске.
Открытие маслоцеха в Заринске.
Анна Зайкова
Открытие маслоцеха в Заринске.
Открытие маслоцеха в Заринске.
Анна Зайкова
Открытие маслоцеха в Заринске.
Открытие маслоцеха в Заринске.
Анна Зайкова
Открытие маслоцеха в Заринске.
Открытие маслоцеха в Заринске.
Анна Зайкова

Подробности проекта в Ребрихе инвестор пока не раскрывает. Известно лишь, что запустить завод планируется в декабре нынешнего года.

Что известно о мелькомбинате

Ребрихинский мелькомбинат имеет сложную судьбу. Компании "Алтайзернокомплекс", входившего в структуру обанкротившегося холдинга "Юг Сибири", он достался от "Павы". "Юг Сибири" к активу относился в заботой: за несколько месяцев восстановил производство, закупил новое мельничное оборудование и до последнего производил здесь муку.

В модернизацию объекта холдинг тогда вложил более 100 млн рублей. Но, когда настали сложные времена, мелькомбинат тоже оказался в конкурсной массе.

Ребрихинский мелькомбинат
Ребрихинский мелькомбинат
Компания "Юг Сибири"

С первого же раза его выкупила компания "Продинвест", основной сферой деятельности которого является торговля кормами для сельхозживотных. Бизнес зарегистрирован в Горном Алтае, но корни его в Алтайском крае.

Компания аффилирована с аграрным бизнесом известного предпринимателя Александра Бродникова. У него и партнеров есть еще два крупных хозяйства в Усть-Калманском районе - "Бурановское" и "Агро-Восточный".

После покупки актива Бродников практически сразу передал его в аренду SEUS. Теперь экспортный союз является его полноправным владельцем.

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