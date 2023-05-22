22 мая
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Экономика

Руководство крупнейшего свинокомплекса на Алтае сдержало обещание и занялось торговлей

Компания "Митпром", управляющая самым крупным свинокомплексом в Алтайском крае, начала развивать собственную торговую сеть. Пока магазинов два - в Тальменке и Барнауле. Ранее руководство предприятие заявляло, что не прочь заняться торговлей на условиях кооперации.

Магазин "Тальменыч" в Барнауле.
Магазин "Тальменыч" в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Первый магазин в Барнауле "Митпром" запустил в центре города, на проспекте Социалистическом. Торговую сеть инвестор развивает под маркой "Тальменыч".

В ассортименте мясо свинины и полуфабрикаты. Также "Тальменыч" работает в формате интернет-магазина с доставкой в разные районы краевой столицы.

В 2022 году заместитель директора «Митпрома» Владимир Воркин рассказывал журналистам, что компания планирует освоить еще одно направление. Речь шла о производстве шашлыка, кускового мяса и полуфабрикатов.

Тогда Воркин объяснял, что позволит предприятию снизить волатильность цены на конечную продукцию: в «живке» она может составлять 15-20 рублей за килограмм еженедельно, на полутушу — чуть меньше. А вот стоимость готовой продукции в рознице вообще практически не меняется.

«Логика очевидна: мы хотим прийти к нормальному планированию», - говорил Владимир Воркин.

Реализовать такой проект компания планировала на условиях кооперации с другими переработчиками, у которых уже есть свои магазины. Судя по всему, "Митпром" все-таки решил идти по собственному пути.

Магазин &quot;Тальменыч&quot; в Барнауле.
Магазин "Тальменыч" в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Что известно о предприятии

«Митпром» по поголовью пятачков — номер один в Алтайском крае. По данным на прошлый год, на предприятии их более 80 тыс.

Компания в Тальменском районе работает как полноценный агрохолдинг. Первое, что сделал арендатор, — достроил многострадальный комбикормовый завод, который прежний менеджмент так и не сумел довести до ума.

Завод получился серьезный и технологичный и может выпускать по 50 тыс. тонн продукции в год. Теперь он закрывает потребность свинокомплекса на 80%.

Владимир Воркин, &quot;Митпром&quot;.
Владимир Воркин, "Митпром".
Анна Зайкова

Следующим шагом стало зерновое производство. В Тальменском районе «Митпром» обрабатывает почти 20 тыс. га пашни, имеет парк высокопроизводительной техники. Урожайность неплохая: начинали арендаторы с 20 ц\га, теперь перешагнули за 45.

В марте 2023 года altapress.ru стало известно, что "Митпром" планирует начать строительство еще одного сельскохозяйственного предприятия в Алтайском крае.

Во внепроцессуальном обращении минсельхоза региона в Арбитражный суд говорилось, что инвестиционные вложения компании проходят проверку у финансового партнера - банка "ВТБ", который рассматривает возможности финансирования нового проекта.

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